Mit der Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 300 Euro an den Verein Pro Asyl endete im Waiblinger Amtsgericht der Prozess gegen einen 39-Jährigen, der sich wegen der Vorwürfe der Beleidigung sowie der vorsätzlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung gegenüber Richterin Basoglu-Waselzada zu verantworten hatte.

Sowohl die Richterin wie auch die Vertreterin der Staatsanwaltschaft und die vom Gericht bestellte Dolmetscherin hatten miteinander