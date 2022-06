Amtsgericht Waiblingen: Kopfhörer als Apple-Original verkauft – Mann verurteilt

Er habe nicht gewusst, dass es verboten sei, Kopfhörer aus China nach Deutschland einzuführen und sie unter dem Markennamen „Apple“ sowie mit dem Apple-Firmenlogo versehen zu verkaufen, versuchte der Angeklagte den Richter und den Staatsanwalt von seiner Unschuld zu überzeugen.

Das Logo weise schließlich auch ein paar Unterschiede zum Original auf. Und schon aus der Rechnung könne man entnehmen, dass es sich um 100 Prozent original Earpods „für Apple“ handle, und nicht „von Apple“, so der Angeklagte weiter zu seiner Verteidigung. Und, trotz der vorangegangenen sprachlichen Spitzfindigkeit: „Ich kann weder richtig Deutsch noch Englisch. Ich bin krank und wollte nur ein bisschen Geld verdienen.“

Vom heimischen Computer aus betreibt der Angeklagte sein Unternehmen

Der 30-Jährige ist ledig und lebt im Haushalt seines Vaters. Er sei zweimal durch die Sprachprüfung gefallen, und da er aus gesundheitlichen Gründen keiner geregelten Tätigkeit nachgehen könne, habe er 2016 als Einzelunternehmer einen Gewerbebetrieb gegründet, den er von zuhause aus am PC betreibt, berichtete er dem Gericht. Sein Vater unterstütze ihn zwar, aber nachdem er anderthalb Jahre lang Harz IV bezog, wollte er dem deutschen Staat nicht länger zur Last fallen.

Der Mann verkauft unter anderem Displays und Ladekabel

Er habe 2017 mit Displays und Ladekabeln zu handeln angefangen, die er im Großhandel erwarb und an Endkunden weitergab. Dabei sei er im Internet auf Werbung für die Kopfhörer gestoßen. Er habe sich „ein paar“ schicken lassen, die sich 2018, 2020 und 2021 recht gut verkauften, berichtete er mit Hilfe einer Dolmetscherin. Der dem Finanzamt gemeldete Gewinn belief sich gemäß dem vorgelegten Steuerbescheid im Jahr 2020 auf 4500 Euro.

Der Zoll hat die Ware abgefangen

Dumm gelaufen für den Angeklagten war dabei, dass man bereits beim Zoll über drei Lieferungen zu zweimal 200 und einmal 20 Earpods aus China stolperte. Die daraufhin gestarteten Ermittlungen mündeten im November in einen Strafbefehl, in dem er wegen der Einfuhr und des gewerbsmäßigen Handels mit Fälschungen (juristisch: Verstoß gegen das Design-Gesetz) zu zehn Monaten Freiheitsentzug verurteilt wurde. Dagegen legte er Widerspruch ein, so dass es nun zur Hauptverhandlung am Waiblinger Amtsgericht gekommen ist.

Richter: Apple-Originalteile gibt es nicht für 6,99 Euro

Es falle ihm schwer zu glauben, dass dem Angeklagten nicht bewusst gewesen sei, was er mit seinem Handel getan habe, gab der Richter dem Angeklagten und seinem Verteidiger zu bedenken. Apple-Originalteile gebe es schließlich nicht für 6,99 Euro, darauf habe sogar der Lieferant aus China in einer E-Mail ausdrücklich hingewiesen. Zudem empfahl dieser, die Earpods ohne Apple-Aufdruck zu liefern, da dies den Versand erleichtern würde.

Auf den Rat des Richters hin und nach längerer Diskussion mit dem Rechtsanwalt einigten sich dieser und der Angeklagte darauf, den Tatvorwurf als solchen einzuräumen und den Widerspruch auf das in dem Strafbefehl verhängte Strafmaß zu beschränken.

Der Angeklagte hat keinerlei Vorstrafen

Die vom Gericht verhängte Strafe belief sich schließlich auf sechs Monate Haft wegen drei Fällen des gewerbsmäßigen Verstoßes gegen das Geschmacksmustergesetz. Da der Angeklagte keine Vorstrafen hat, die ihm vorgeworfenen Taten gestand, und der Richter davon ausgeht, dass sich der 30-Jährige dieses Verfahren als nachhaltige Warnung dienen lasse, wird die Strafe gegen Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst „Sternentraum“ für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Das sei tat- und schuldangemessen, „das können Sie auch finanziell stemmen, und sie tun dabei etwas Gutes für kranke Kinder“, so der Richter in der Begründung für sein Urteil. Mit einem „Ich verspreche, dass ich das nie wieder tun werde!“ verabschiedete sich der Angeklagte nach der Verhandlung.