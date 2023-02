Angeklagten verwechselt: Vater statt Sohn vor Gericht in Waiblingen geladen

Der falsche Angeklagte im Gerichtssaal? Kann das tatsächlich sein? „Sie schauen irritiert auf den Angeklagten? Ist das der Mann, den Sie heute erwartet haben?“, wandte sich Richter Fabian Lindner in der mündlichen Verhandlung an den Zeugen. Dieser hatte als Mitglied der Backnanger Rauschgiftermittlungsgruppe das Ermittlungsverfahren geführt, die richterliche Durchsuchung geleitet, den Verdächtigen zwei Mal vernommen und erkennungsdienstlich behandeln lassen.

Der Angeklagte, so war aus dem vom Vertreter der Staatsanwaltschaft verlesenen Strafbefehl zu entnehmen, blickt auf eine lange Drogenkarriere zurück, die sein Leben überschattet und ihn fest im Griff hat.

In Therapie Drogen beschafft

Mitte Mai vergangenen Jahres befand er sich im Rahmen einer Suchttherapie in stationärer Behandlung auf einer geschlossenen Station des Winnender Zentrums für Psychiatrie (ZfP). Während dieses Aufenthalts erwarb er Kokain zum Preis von 80 Euro, sowie ein paar Tage später ein Gramm und nochmals später zwei Gramm Marihuana. Bei der dann vorgenommenen polizeilichen Durchsuchung wurde von den Drogen ein Gramm Marihuana vorgefunden.

Nachdem er gegen einen, wegen des „vorsätzlichen unerlaubten Erwerbs von Betäubungsmitteln in drei selbstständigen Handlungen“ gegen ihn verhängten Strafbefehl Widerspruch eingelegt hatte, wurde der Mann vorgeladen und saß als Angeklagter im Waiblinger Amtsgericht Richter und Staatsanwalt gegenüber. Zumindest gingen die Beteiligten davon aus, dass er es war.

Er sei selbstverständlich bereit auszusagen, versicherte der Mann, sowohl zu seiner Person als auch zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen.

Er wurde 1958 in Äthiopien geboren, ist verheiratet, deutscher Staatsbürger, nicht vorbestraft, von Beruf Lkw-Fahrer und lebt in einer Stadt auf der Schwäbischen Alb. Die Anklage bestritt er vehement: „Ich habe nichts zu tun mit Drogen, trinke keinen Alkohol, habe so lange ich lebe noch nicht einmal eine Zigarette geraucht!“ Erst recht habe er sich im Mai des vergangenen Jahres nicht auf einer geschlossenen Station des Zentrums für Psychiatrie befunden, sondern gearbeitet.

Identität gestohlen?

Zur Bekräftigung seiner Ausführungen legte er eine entsprechende Bescheinigung seines Arbeitgebers vor. „Ich habe absolut nichts mit diesen Anschuldigungen zu tun. Alles, was gegen mich behauptet wird, ist falsch von Anfang bis Ende!“, wiederholte der Angeklagte vehement. Mit der Polizei habe er nur vor elf Jahren im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall gesprochen, seitdem nie wieder, auch nicht im Zusammenhang mit diesem Verfahren, von dem er erst erfahren habe, als er den Strafbefehl erhielt, blieb der Mann bei seiner Aussage. Befragt oder vernommen habe ihn in diesem Zusammenhang niemand, und schon gar nicht habe er jemals mit dem Amtsgericht Göppingen wegen Marihuanabesitzes zu tun gehabt. Es könne gar nicht anders sein, als dass jemand anders seine Identität gestohlen und sich für ihn ausgegeben habe.

Kein Kontakt mehr zum Sohn

Auf Nachfrage der beiden Juristen im Gerichtssaal mutmaßte er, dass es sich dabei möglicherweise um seinen Sohn oder eine dritte Person handeln könnte. Dieser sei 1990 in Äthiopien geboren. Er habe aber zu diesem keinerlei Kontakt mehr, seitdem er mit Drogen in Kontakt gekommen sei. „Aber im Krankenhaus und bei der Polizei hatte man doch in der Lage sein müssen, zu unterscheiden, ob es sich um einen 31-Jährigen oder 64-Jährigen handelte, der einem gegenüber sitzt“, so der Einwand des Angeklagten. Aber womöglich liege es auch daran, versuchte er zu erklären, „dass mein Vorname der Nachname meines Sohnes ist. Das ist bei uns ins Äthiopien so, und womöglich trug dies zur Verwechslung bei?“

Mann im Gerichtssaal zu alt

„Ich glaube nicht, dass es sich bei dem Mann, der hier auf der Angeklagtenseite sitzt, um denjenigen handelt, den ich im Zusammenhang mit diesem Verfahren vernommen habe“, trug der Polizeibeamte seinen Teil zur Wahrheitsfindung bei. Der müsste wesentlich jünger gewesen sein, so um Baujahr 1990 herum und mit wesentlich weniger Haaren auf dem Kopf.

Den Namen des Beschuldigten habe man der Polizei von Seiten des ZfP mitgeteilt, und wenn er sich richtig erinnere, sei auch ein Ausweis vorgelegt worden. Er habe zudem die persönlichen Daten mit dem Ausländerzentralregister abgeglichen und da danach den Ermittlungsakt angelegt.

„Vater- und Sohnverwechslung“

„Sind Sie sich ganz sicher, dass es sich bei dem Angeklagten nicht um den Mann handelt, der von Ihnen vernommen wurde?“ wollte es der Staatsanwalt noch einmal ganz genau wissen.

Nachdem ihm dies ausdrücklich bestätigt worden war, räumte er ein. „Da muss eine Vater- und Sohnverwechslung vorliegen, die wohl aufs Konto der Staatsanwaltschaft gehen dürfte.“ - „Gut, dass Sie gegen den Strafbefehl Einspruch eingelegt haben“, ergänzte der Richter und verabschiedete den Angeklagten mit dem vom Staatsanwalt geforderten Freispruch und einer „großen Entschuldigung“.