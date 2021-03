Anmeldung für den Impf-Truck in Winnenden am Montag (15. März) möglich

Am Montag, 15. März, können sich Winnender, die 80 Jahre und älter sind, für eine Impfung im Impf-Lkw anmelden. Ab 9 Uhr hat die Stadt vier Telefonnummern geschalten: 01 57/ 85 04 39 97; 01 57/85 04 40 25; 01 57/85 04 37 99; 01 57/85 04 39 60.

Termine wohl schnell vergeben

Am Wochenende des 20. und 21. März stehen die mobilen Arztpraxen, in denen die Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt werden, in der Stadt. Wo genau, erfahren diejenigen, die einen Termin ergattert haben. Es wird vermutet, dass die Termine sehr schnell vergeben sind. Etwa 240 Biontech-Impfdosen stehen zur Verfügung. Die Zweitimpfung erfolgt am 10. und 11. April, ebenfalls im Lkw.