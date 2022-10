Anwohner-Protest erfolgreich: Maßregelvollzug am ZfP soll nicht ins Wohngebiet

Straftäter-Therapie direkt am Wohngebiet? Das wird es in Winnenden nicht geben. Beide bislang diskutierten Optionen sind vom Tisch – ein klarer Erfolg des Anwohner-Protests. Die Standortsuche für einen Maßregelvollzug am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) wird jetzt neu aufgerollt. Das hat Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth unserer Redaktion am Freitag mitgeteilt. Noch am Montag hatten die Pläne bei einer Bürgerinformation im ZfP für Aufruhr unter den Anwohnern gesorgt. Die Verantwortlichen im Klinikum Schloss Winnenden sollen jetzt eine Alternative im Schlosspark selbst finden. Wie ist es dazu gekommen?

Ein „ausführliches, persönliches Hintergrundgespräch“ mit dem ZfP

Wie Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth berichtet, hat am Donnerstag ein „ausführliches, persönliches Abstimmungsgespräch“ im ZfP stattgefunden. Die Teilnehmer: Holzwarth, ZfP-Geschäftsführerin Annett Rose-Losert und der Weinsberger Ärztliche Direktor Dr. Matthias Michel. Dabei sei besprochen worden, die beiden bislang diskutierten Standorte am Rande des Schlossparks (wo aktuell noch Haus E steht, nur wenige Meter von den Wohnhäusern in der Albert-Schweitzer-Straße entfernt) und am Holunderweg (zwischen Rems-Murr-Klinikum und Wohngebiet Arkadien) nicht weiterzuverfolgen.

Holzwarth unterrichtete die Stadträte am Freitag auf der Busfahrt nach Österreich über diese aktuelle Entwicklung. Am Zielort, in Wals-Siezenheim nahe Salzburg, wird am Wochenende eine neue Städtepartnerschaft geschlossen. Wer nicht mitreist, wurde am Nachmittag per E-Mail direkt aus dem Reisebus informiert. Der Inhalt sei mit dem ZfP abgestimmt, so der OB.

Holzwarth schreibt: „Wir sind übereingekommen, dass die Standortvorschläge 1 und 2, die ZfP und die Stadt gemeinsam untersucht und vorgestellt haben, bei den benachbarten Anwohnern jeweils auf schlicht zu wenig Akzeptanz bzw., wie am Montag gehört, und in vielen Gesprächen und Zuschriften breit dargestellt, auf zu große Ängste und Ablehnung stoßen.“

Zwar hätte ein Maßregelvollzug an beiden Standorten umgesetzt und betrieben werden können, „das notwendige Mindestmaß an Akzeptanz“ sei aber „nicht erkennbar, weder im Bereich Holunderweg/Toskana noch an der Albert-Schweitzer-Straße“, so Holzwarth. Er habe daher Rose-Losert und Michel gegenüber „erklärt, dass für die Einrichtung des Maßregelvollzugs am ZfP Winnenden nun neue Standortüberlegungen erforderlich sind“.

Holzwarth: „Ein wichtiges Signal nach all der verständlichen Aufregung“

Weil es aus Holzwarths Sicht einen geeigneten Standort außerhalb der Winnender Bebauung nicht gibt, habe er dem ZfP empfohlen, „nochmals im umfriedeten Stammgelände“ zu suchen, „also hinter der Mauer östlich des Zipfelbachs, im Schlosspark“. Dazu müssten gegebenenfalls vorhandene Gebäude umgenutzt oder abgebrochen oder bestehende Freiflächen zugebaut werden. Die Voraussetzung: „Dass keine Wohnbebauung im 50-Meter-Abstand ist.“ Einen solchen Schutzstreifen, in Nordrhein-Westfalen üblich, hatte am Montag ein Anwohner in die Diskussion eingebracht.

Für die Psychiatrie könnte das bedeuten, langgehegte Pläne wieder zu verwerfen. Laut Holzwarth könnte es „notwendig sein, den bereits geplanten Neubau des Hauses M nochmals zu überdenken“. Die neuen Stationen, Ersatzbauten für das Haus E, hatten erst kürzlich die Zustimmung des Gemeinderats geerntet.

Im ZfP sei seine Empfehlung „sehr konstruktiv aufgenommen“ worden, teilt der Oberbürgermeister mit. Und für die betroffenen Anwohner sei „dies ein wichtiges Signal nach all der verständlichen Aufregung“.