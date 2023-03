Apfelaktion: Einsatz von Kindern und Jugendlichen aus Winnenden ist 3900 Euro wert

Im Herbst haben 1070 Kinder und Jugendliche Äpfel auf Streuobstwiesen in Winnenden gesammelt. Für diesen Einsatz haben die Bürgerstiftung Winnenden, die Firma Ernteband und die Safterei Ehring die Sammelgruppen nun mit insgesamt knapp 4000 Euro belohnt. Schüler der Kastenschule nahmen den Scheck stellvertretend entgegen. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Die Aktion fand zum mittlerweile 18. Mal statt. Christa Klöpfer vom Vorstand der Bürgerstiftung bedankte sich bei den Kindern und Jugendlichen für ihren Einsatz, ebenso dem Team, welches jedes Jahr die Sammelaktion organisiert, begleitet, die gesammelten Äpfel zu den beiden Betrieben bringt: Heinz Reichert, Roland Hilscher, Norbert Hogh, Anni Kastner und Helmut und Jutta Klein.

Jede Einrichtung hat einen Scheck erhalten

„Mit der jährlichen Sammelaktion wird den Kindern und Jugendlichen die Arbeit in und mit der Natur gezeigt und so das Verständnis für die Natur und die Herkunft unserer Lebensmittel gestärkt“ so der städtische Umweltschutzbeauftragter Jürgen Kromer. Bürgermeister Jürgen Haas, Christa Klöpfer und Stadträtin Susanne Kiefer überreichten den Kindern und Jugendlichen im Namen der Bürgerstiftung den Scheck, mit Summen zwischen 120 und 725 Euro, je nach gesammelter Menge.

Dieses Jahr wurden folgende Beträge übergeben: Die Grundschule Hertmannsweiler erhielt 170 Euro, die Grundschule Höfen-Baach 250 Euro, die Kita Paul-Schneider-Haus 160 Euro, die Grundschule Schelmenholz 260 Euro, die Grundschule Hungerberg 190 Euro, die Kita Seewasen 250 Euro, die Kastenschule 260 Euro, die Albertville-Realschule 170 Euro, die Bodenwaldschule 260 Euro, die Grundschule Stöckach 725 Euro, die Geschwister-Scholl Realschule 330 Euro, das Lessing-Gymnasium 165 Euro, das Georg-Büchner-Gymnasium 150 Euro, der Reitverein 295 Euro, die Jugendfeuerwehr 150 Euro und der Waldkindergarten Berglen 120 Euro.