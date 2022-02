Hat ein 48 Jahre alter Mann, der in Winnenden wohnt, im Jahr 2020 Arbeitslosengeld beantragt und später dann auch erhalten, obwohl ihm das gar nicht zustand? So zumindest lautete ein Strafbefehl, gegen den der Pakistaner Einspruch eingelegt hat und deshalb vor dem Amtsgericht in Waiblingen erscheinen musste.

„Sie haben in einem Antrag der Agentur für Arbeit Arbeitslosengeld beantragt, obwohl Sie zu diesem Zeitpunkt geringfügig beschäftigt waren. Der Leistungsträger wurde geschädigt