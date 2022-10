"Arglistiges Verhalten" verzögert Prozess um Winnender Reichsbürger-Homepage

Eigentlich hätte am Donnerstag im Waiblinger Amtsgericht der Strafprozess gegen einen Winnender Rentner fortgesetzt werden sollen, der von der Stuttgarter Staatsanwaltschaft auf der Grundlage des Paragrafen 90 des Strafgesetzbuchs wegen „Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole“ angeklagt worden war. Doch dazu ist es nicht gekommen.

Wie wir berichteten, hatte der Angeklagte unter der Überschrift „Unrechtsstaat BRD“ eine mittlerweile aus dem Netz genommene Homepage betrieben, auf der er auf insgesamt 740 Unterseiten mit 200.000 Sätzen sein Weltbild zu untermauern suchte, laut dem das deutsche Volk von der Staatsgewalt seit mehr als 70 Jahren um das Recht auf souveräne Herrschaft betrogen, von der Staatsgewalt ohne Legitimation unterjocht und gnadenlos beherrscht werde.

Ein Kernmotiv der Reichsbürger-Bewegung: Deutschland ist kein souveräner Staat

Die Auffassung, Deutschland sei kein legitimer, souveräner Staat, ist ein Kernmotiv der Reichsbürger-Bewegung. Der Winnender will (wie schon bei der Berichterstattung zu einem Prozess gegen ihn im Jahr 2018) aber keinesfalls als Reichsbürger bezeichnet werden.

Angeklagt ist er aktuell wegen der folgenden vier Sätze: „Das Rechtssystem BRD ist grundsätzlich auf Betrug des Volkes, seine Entrechtung und Entmachtung angelegt“, „Deutschland ist ein Unrechts- und Verbrecherstaat, kein Rechtsstaat“, „Die Akteure der Staatsgewalt missbrauchen ihr Recht zur Gesetzgebung und zur Rechtsprechung vorsätzlich dazu, zwischen dem Volk und seinen Rechten einen Wall an Gesetzen und Rechtsprechung aufzubauen, gegen den anzurennen der Bürger sich nur eines holen kann, eine blutige Nase - und die verletzten Rechte bleiben“ und „Damit sind alle Verbrechen, die von Richtern begangen werden, jeglicher Kontrolle durch das Grundgesetz entzogen“. Wegen dieser Aussagen hatte er zunächst einen Strafbefehl über 4000 Euro erhalten. Nachdem er gegen diesen Widerspruch eingelegt hatte, kam es zur Verhandlung.

Drei Befangenheitsanträge in einer Verhandlung gestellt

Im Verlauf des vorangehenden Verhandlungstages am 6. Oktober hatte der Angeklagte insgesamt drei Befangenheitsanträge gegen den Vorsitzenden Richter Fabian Lindner gestellt. Als dieser versuchte, sich mit dem Angeklagten auf einen Termin für die Fortsetzung der Verhandlung zu einigen, hatte dieser erklärt, er habe am Mittwoch, 12. Oktober, einen Krankenhaustermin in München; an diesem Tag könne er deshalb nicht vor Gericht erscheinen.

Am Abend des 12. Oktober legte der Angeklagte nun dem Gericht ein Schreiben vom 12. September vor, aus dem hervorgeht, dass sein Krankenhaustermin im Klinikum Rechts der Isar auf den 13. Oktober festgelegt worden war. Der 13. war nun der Tag, den das Gericht für die Fortsetzung der Verhandlung bestimmt hatte. Auf die telefonische Rückfrage des Richters hin bestätigte das Krankenhaus, dass sich der Angeklagte an diesem Tag tatsächlich dort befand.

Staatsanwältin und Richter sind unterschiedlicher Auffassung

Dieser habe mit seinen Datumsangaben zwar das Gericht angelogen und „arglistiges Verhalten“ an den Tag gelegt, aber er sei auch nicht dazu verpflichtet, an dessen Termingestaltung mitzuwirken, so Richter Lindner. Er trat auch der Vertreterin der Staatsanwaltschaft entgegen, die ihm gegenüber argumentierte, der Einspruch des Angeklagten gegen den Strafbefehl selbst müsse verworfen und dieser wieder in Kraft gesetzt werden, da der Angeklagte sein Fernbleiben nicht entschuldigt habe und es auch nicht gerechtfertigt sei. Bei ihm liege weder ein Notfall noch höhere Gewalt vor, so die Staatsanwältin. Er hätte den Krankenhaustermin, nach seinen Angaben die Vorbesprechung für eine anstehende Operation, durchaus auch verschieben können.

Es bleibe nichts anderes übrig, widersprach ihr der Richter, als von Amts wegen einen neuen Termin zur Hauptverhandlung festzulegen.