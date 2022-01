Bei einer Impfaktion am Freitag, 21. Januar, haben sich 167 Personen in der Herrmann-Schwab-Halle impfen lassen. 155 Personen haben den Impfstoff von Biontech bekommen, zwölf Moderna. Das teilt Manuela Voith, Leiterin des Amtes für Soziales, Senioren und Integration bei der Stadt, per E-Mail mit.

Demnach startete die Aktion zunächst mit zwei Impf-Teams, aber nur mit einem Arzt des Klinikums Stuttgart. Ein zweiter Impf-Arzt ist kurzfristig erkrankt. „Aufgrund der großen Nachfrage an