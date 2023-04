Attacke auf Türsteher in Schwaikheim? Winnender vor Amtsgericht Waiblingen

Hat ein 31-Jähriger aus Winnenden den Türsteher eines Lokals bei einer Halloween-Party in Schwaikheim so attackiert, dass dieser gegen eine Tür geprallt ist? So zumindest lautet der Tenor eines Strafbefehls, der den Winnender erreicht hat. Dieser bestreitet das jedoch, hat Einspruch eingelegt, weshalb das Geschehen aus dem November 2022 von Richterin Basoglu-Waselzada am Amtsgericht in Waiblingen verhandelt wurde.

Wie der Vertreter der Staatsanwaltschaft zu Beginn der Verhandlung verlas, soll der Mann auf der Anklagebank den Türsteher so heftig von sich gestoßen haben, dass dieser ins Schwanken geraten und mit dem Kopf gegen eine Tür gestoßen ist - strafbar als Körperverletzung.

Kein Schlag, eher eine Abwehrbewegung?

Der 31-Jährige bestritt jedoch die Intensität des Angriffs. „Wir sind in einer Gruppe von etwa zehn Leuten von Lokal zu Lokal gezogen“, erklärte er.

An betreffender Adresse angekommen, seien zwei aus der Gruppe bereits in das Lokal gegangen. Dann jedoch habe der Türsteher einem weiteren Mitglied der Gruppe, für ihn völlig unvermittelt und ohne ersichtlichen Grund, den Zutritt verweigert. „Der Türsteher hat angefangen zu pöbeln“, schilderte der Winnender. Mehrmals soll er gerufen haben „Verpisst euch“. „Also bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, dass er sich doch bitte beruhigen soll.“

Das habe aber nichts gebracht, der Türsteher soll die Hand des Angeklagten weggeschlagen und weitergeschimpft und gepöbelt haben. Also sei er noch einmal zu dem Türsteher gegangen. „Ich habe ihm gesagt, dass es jetzt doch mal gut ist. Als er weitergemacht hat, habe ich ihn mit der flachen Hand weggestoßen“, erklärte der Angeklagte. Es sei kein Schlag gewesen, eher eine Abwehrbewegung. Der Türsteher habe schließlich nach seinem Namen gefragt, dann ist die Gruppe weitergezogen.

Eine aufgebrachte Zeugin im Gerichtssaal

Gänzlich anders schilderte eine Mitarbeiterin der Lokalität ihre Sicht der Dinge im Zeugenstand. Zunächst machte die Frau sich jedoch Luft darüber, dass ihr Chef und gleichzeitig Türsteher des Lokals nicht an der Verhandlung teilgenommen hat, obwohl er als Zeuge geladen wurde. „Das geht gar nicht“, meinte sie und kommentierte im Anschluss daran auch das Auftreten des Angeklagten sowie der Zeugen. „Jetzt sehen sie ganz brav aus, aber das waren sie definitiv in der besagten Nacht nicht. Es ist wirklich schlimm, was Alkohol aus Leuten macht, und deshalb hoffe ich auch, dass der Mann seine gerechte Strafe erhält“, meinte sie.

Richterin Basoglu-Waselzada ermahnte die Frau, doch bitte nur auf Fragen zu reagieren, was ihr jedoch sichtlich schwerfiel. „Sie müssen mich gar nicht so anstarren“, blaffte sie nur wenig später in Richtung des Angeklagten.

Aber auch zur Tatnacht äußerte sie sich, erklärte, dass sie beste Sicht auf das Geschehen gehabt habe und verängstigt gewesen ist. Die Personen in der Gruppe des Mannes seien stark alkoholisiert gewesen, hätten gepöbelt, als sie am Lokal eingetroffen sind. „Mir rast gerade noch das Herz, wenn ich an die Situation denke“, erklärte sie.

Es habe einen riesen Schlag getan, als ihr Chef mit dem Hinterkopf gegen die Eingangstür geknallt sei. „Ich dachte, dass es jetzt richtig eskaliert. Glücklicherweise ist das aber nicht passiert“, so die Zeugin. Von ihrer Position aus habe sie genau beobachtet, wie der Mann auf der Anklagebank von hinten aus der Gruppe nach vorne geprescht ist, den Türsteher dann gegen den Hals gestoßen hat. „So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich hatte wirklich Angst“, schilderte sie.

Richterin Basoglu-Waselzada richtete im Anschluss das Wort an den Angeklagten und seine Rechtsanwältin. „Die Zeugin war wirklich sehr glaubhaft. Ich habe keine Zweifel daran, dass sie die Wahrheit sagt.“ Deshalb rate sie dem Mann, den Einspruch noch einmal zu überdenken. Falls er dies nicht tut, falle die Geldstrafe angesichts seiner Einkommenslage mit an sicher grenzender Wahrscheinlichkeit deutlich höher aus.

Nach einer 20-minütigen Pause kehrten der Angeklagte und seine Rechtsanwältin dann in den Saal zurück. „Schweren Herzens ziehen wir den Einspruch zurück“, erklärte die Verteidigerin.