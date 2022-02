Die Stadt Winnenden bessert nach bei der Finanzierung der „Tagespflege in anderen geeigneten Räumen“. Davon spricht man, wenn die Kinder von einer Tagesmutter in einer eigens dafür gemieteten Wohnung betreut werden und nicht bei den Tageseltern zu Hause. Die so entstehenden Gruppen werden mit „Tiger“ abgekürzt, die Stadt spricht auch von „Großpflegestellen“, weil eine Pflegeperson fünf fremde Kinder gleichzeitig betreuen darf und sie sich mit anderen Pflegepersonen zusammentun