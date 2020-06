„Die ersten Tage nach Wiedereröffnung, als nur zwei Haushalte an einem Tisch sitzen durften, waren katastrophal“, sagt Trauben-Wirt Jürgen Knödler. Teilweise habe er nur acht Essen am Abend verkauft. „30 bis 40 Stück sollte ich schon haben, damit es sich lohnt“, meint er. „Vor Corona mussten die Leute bei uns 14 Tage im Voraus reservieren. Wir hatten unsere Tische sogar zweimal am Abend vergeben. Das ist jetzt anders“, sagt der Chef der Weinstube zur Traube in der Ringstraße 50. Immerhin