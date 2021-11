Der Verein Attraktives Winnenden hat den Weihnachtsmarkt, der für kommendes Wochenende (26. bis 28. November) in der Marktstraße geplant war, abgesagt.

„Aufgrund der Entwicklungen in den letzten Stunden, insbesondere durch die Absage der größten Weihnachtsmärkte in der Region gestern am Abend, hat sich die Situation auch für den Winnender Weihnachtsmarkt grundlegend geändert. Als einer der ganz wenigen Weihnachtsmärkte in der gesamten Region, hätten wir vermutlich einen erheblichen