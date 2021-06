Manche halten sich Ratten ja als Haustiere. Wenn sie aber vor dem Wohnhaus über die Straße huschen, oder im Garten ins Gebüsch verschwinden, dann wird's den meisten Menschen mulmig: Die Nagetiere gelten als Ungeziefer.

Gemeinderätin Nicole Steiger hat in ihrem Wohnviertel bei den Mülleimern vermehrt Ratten wahrgenommen. „Es liegt wahrscheinlich am Wetter“, spielte sie bei ihrer Wortmeldung unter „Verschiedenes“ am Ende einer Ausschuss-Sitzung auf die vielen Regentage und Gewitter mit