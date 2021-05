Ein beeindruckendes Projekt bahnt sich am Steinweg an. Das ruhige Sträßchen liegt superideal. Wenige Schritte entfernt von beiden Schulzentren, noch näher sind die Kulturstätten Hermann-Schwab-Halle und Alte Kelter. Direkt an sie grenzt das Grundstück mit drei alten Häusern an, auf dem Paulinenpflege und Baugenossenschaft Winnenden neu bauen wollen – vier Häuser mit 42 „bezahlbaren“ Wohnungen. Die gute Sache hat nur einen einzigen Haken, wie ein Pressegespräch mit den künftigen Bauherren vor