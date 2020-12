Ausbau der Kreisstraße zwischen Winnenden-Baach und -Bürg soll im Sommer 2021 beginnen

Das Landratsamt hat die Umbaupläne zum Straßenausbau zwischen Winnenden-Baach und -Bürg am Montag dem Umwelt- und Verkehrsausschuss des Kreistags vorgestellt. Der Baubeginn ist für die Sommerferien 2021 geplant. Es soll auf der Strecke eine Vollsperrung für mehrere Monate geben. Das berichtet das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Zwei große Probleme begleiten die Straße zwischen den Winnender Ortsteilen Baach und Bürg seit vielen Jahren: Zum einen verursachen die Hangrutschungen entlang der Strecken immer wieder Schäden an der Straße und müssten laufend saniert werden. Zum anderen ist die Straße zu schmal. Dies führe dazu, dass vor allem Busse, die sich entgegenkommen, auf die Fahrbahnränder ausweichen müssen. Es komme zu schwierigen Ausweichmanövern. Neben dem Risiko für Verkehrsteilnehmer habe das zur Folge, dass die Ränder der Straßen beschädigt werden und immer weiter absacken.

Verbreiterung der Fahrbahn

Um die Probleme grundlegend zu beheben, müssen die Hänge gestützt und die Fahrbahn verbreitert werden. Dafür habe man zuerst die rechtlichen Bedingungen schaffen müssen: Beispielsweise mussten für die Verbreiterung der Straße Grundstücke durch die Stadt Winnenden erworben werden.

Ebenso seien naturschutzrechtliche Maßnahmen getroffen worden, die der Landkreis veranlasste. So leben im zukünftigen Baugebiet Mauer- und Zauneidechsen, für die entsprechende Ersatzhabitate angelegt wurden.

„Schon lange oben auf der Agenda“

„Die Ausbauarbeiten an der Strecke zwischen Baach und Bürg stehen beim Rems-Murr-Kreis schon lange oben auf der Agenda“, sagt Landrat Dr. Richard Sigel. „Ich bin froh, dass wir nach langer Planung zusammen mit der Stadt Winnenden die Straße nächstes Jahr ausbauen können - um so für die Bürgerinnen und Bürger die Fahrten entlang dieser Strecke angenehmer und sicherer zu machen“, so der Landrat.

OB: „Ausbau längst überfällig“

„Aufgrund der Gefahrenstellen und der regelmäßigen Schäden durch Setzungen ist dieser Kreisstraßen-Ausbau längst überfällig - wir Winnender bitten schon viele Jahre darum. Der Kreis will die K 1914 zwischen Baach und Bürg nun angehen. Daher freuen wir uns, wenn die Maßnahme sobald wie möglich, vermutlich im Spätsommer nächstes Jahr, starten wird“, sagt Winnendens Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth in der Pressemitteilung.