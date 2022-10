Ausflugsziel in den Herbstferien: So ist die neue Kunststoff-Eisbahn in Winnenden

Pünktlich zu den Herbstferien hat der Eispark eröffnet. Bei über 20 Grad und Sonnenschein. Neben den Temperaturen trägt auch der ungewohnte Untergrund dazu bei, dass die Schlittschuhfahrer beim Saisonstart der neuen Kunststoff-Eisfläche ordentlich ins Schwitzen kommen. Doch werden die Schlittschuhfans auch „warm“ mit der imitierten Eisbahn? Wie bewerten die Gäste den neuen Untergrund? Sind Stürze auf der Kunststofffläche weniger schmerzhaft? Wir haben uns bei Jugendlichen und Familien umgehört.

„Im T-Shirt auf die Eisbahn, das hat was Surreales“, meint Mathias aus Winnenden. Die ganze Familie und zwei befreundete Paare mit Kindern zeigen sich bei bester Stimmung beim Auftakt der Eisparksaison. Sie seien seit Jahren zu Gast auf dem Eis, doch so warm war’s bei der Eröffnung noch nie. „Wir wollten beim Reinkommen am liebsten noch kurz abbiegen und zur Erfrischung ins große Becken springen“, scherzt Mathias. „Im Sommer Schlittschuh fahren, das ist cool“, meint die siebenjährige Emma. Für die Erwachsenen steht fest: „Glühwein brauchen wir heute bestimmt nicht.“ Gäbe es den denn überhaupt? Oder wurde am Kiosk kurzfristig der Eistee angesetzt? „Wir haben sogar schon einen Glühwein verkauft, hat uns auch gewundert“, heißt es am Kiosk.

Gäste erleben das Eislaufen als deutlich anstrengender als auf echtem Eis

Ein Kandidat für ein gekühltes Getränk ist definitiv der zehnjährige Simon. Er kann schon gut Schlittschuhfahren, hat aber heute ganz rote Bäckchen bekommen. „Ich bin ziemlich durstig geworden heute“, sagt er. Sein Apfelschorle kann ihm heute nicht kalt genug sein.

Auch die fünfjährige Schwester Leah hat sich mit der Mama Christina aufs „Glatteis“ gewagt. „Von unten fehlt die Kälte“, meint die Mutter. „Aber ich finde es sinnvoll, die Eislaufsaison auf die Weise zu verlängern“, sagt sie. Die erste Fahrt sei ernüchternd gewesen. „Wenn die Bahn eingefahren ist, macht’s vielleicht noch mehr Spaß.“ Gut bewertet sie die Energiebilanz. „Damit können bestimmt jetzt viele Kosten gespart werden.“ Der eigene körperliche Energiebedarf indes könnte steigen. Wie Sohn Simon erlebt auch sie das Fahren als „deutlich anstrengender“ als auf Echteis. „Die Schuhe greifen nicht mehr so gut.“ Simon konnte nicht mehr so gelenkig wie sonst rückwärtsfahren. „Ich habe die Kanten zwischen den Platten gespürt“, meint er. Auch die Seitbremsung, bei der die Kufen sich parallel ins Eis krallen und den Fahrenden ausbremsen, sei ihm auf Anhieb nicht gelungen. Ein paar Runden später korrigiert er sich. „Es funktioniert doch mit der Bremsung, aber ich musste mich erst dran gewöhnen.“

Hoffnung, dass die Bahn in ein paar Tagen besser eingefahren ist

Und fällt man weicher auf Kunststoff? Ein-, zweimal konnte er sich nicht rechtzeitig abfangen, sei ins Stolpern gekommen. „Ich finde es härter als früher“, sagt er, gut geschützt durch entsprechende Ausrüstung. An Schutzvorrichtungen gegen Stürze haben vorsorglich auch Mathias und die zwei Familien gedacht. „Bisher hat immer die Schneehose gereicht, sie hat einiges abgepolstert“, meint Mathias. Doch heute werden Knie, Ellbogen und Handgelenke hinter Polstern in Sicherheit gebracht, Skater- und Fahrradhelme schützen die Köpfe.

Um einen Tisch herum sitzen in T-Shirts Nils, Leon, Ruben und die anderen aus der Clique. Sie essen Currywurst und Pommes, zischen dazu eiskalte Cola. Sie sind im Winter oft hier. „Früher habe ich in die Schule meine Schlittschuhe mitgenommen und bin direkt anschließend hierher“, erzählt Leon. Klar, dass sie neugierig sind auf die neue Bahn, die sie allerdings nicht wirklich vom Hocker reißt. „Ist nicht so geil“, meint der 13-jährige Nils. „Es bremst einen aus“, sagt der 16-jährige Leon. Auch Ruben ist wenig begeistert: „Die Sprünge können wir hier nicht gescheit machen.“ Trotzdem wollen sie der Bahn, „auf jeden Fall“ eine zweite Chance geben. „Wir schauen in zwei Wochen noch mal, ob sie besser eingefahren ist“, sagt Nils.

Constantin (12) steht zum ersten Mal auf Schlittschuhen. „Mir hat’s Spaß gemacht“, sagt er. „Am Anfang habe ich mich an der Wand festgehalten und geschaut, wie’s die anderen machen.“ Unter anderem konnte er sich vom gleichaltrigen Kumpel Robin einiges abschauen – er spielt sogar Eishockey, steht also felsenfest auf Kufen. „Es ist gewöhnungsbedürftig, aber Eishockey könnte man darauf schon spielen“, meint er. Auch er bemängelt das Ausgebremstwerden. „Man ist schon deutlich langsamer“, sagt er.

Hätte ihr jemand erzählt, dass sie mit dem Fahrrad und im T-Shirt zur Einweihung in den Eispark fahren würde, sie hätte es wohl für einen Scherz gehalten, meint Alexandra Thaler. „Normalerweise würde ich bei dem Wetter heute was anderes machen, aber die Kinder wollten unbedingt her“, berichtet die Mutter von Felix (8) und seinem Schulfreund Jannik (7). Jetzt ist sie hier und lässt sich mitreißen. „Ich will’s jetzt schon auch wissen, kann es mir gar nicht vorstellen mit den Kunststoffplatten.“ Die erste Runde geht noch etwas staksend, dann aber findet sie ins Gleiten hinein, wenn auch mit etwas angezogener Handbremse. „Alles ein bisschen ,Slow motion'“, meint sie. „Mir kommt’s eher vor, als würde ich über einen Parkplatz laufen.“

Freude bei denjenigen, die sonst nicht so sicher auf dem Eis sind

Bäderleiter Sascha Seitz hat Ähnliches zu berichten. „Wie erwartet haben die Personen, die nicht so sicher auf der Fläche sind, viel Freude gehabt, da das Hinfallen meist ausbleibt. Die, die schon Eislaufen können, haben es als etwas schwerer empfunden, aber nach einer Gewöhnungszeit geht es dann. Es ist kein Eis und deswegen bleibt dieses lange Gleitverhalten, ohne nachzuhelfen, aus.“ Je mehr Menschen die Bahn nutzen, desto besser werde sie. Durch Fahren entsteht Wärme, und die optimiere das Gleitverhalten.

Ganzjähriger Betrieb wäre möglich – ist aber nicht vorgesehen

Seitz bescheinigt auf telefonische Nachfrage der Bahn ein sehr gutes Gleitverhalten, wenn die Schuhe gut geschliffen sind. Jamama Darwiche vom Schlittschuhverleih berichtet, dass sie alle Leih-Schlittschuhe jetzt öfter schleifen muss. „Wir müssen sie bei jeder Rückgabe schleifen, früher nur jedes zweite oder dritte Mal“, sagt sie.

Der ganzjährige Betrieb ist im Wunnebad nicht vorgesehen. Im Sommer wird die Eisbahn wieder zum Beachvolleyballfeld. Das Wichtigste aus Sicht des Bäderleiters: „Wir sind wetterunabhängig und verschwenden keinerlei Energie mehr.“ Und das Eisvergnügen beginnt einen Monat früher als sonst. Die ehemalige Eisbahn zu eröffnen bei den warmen Temperaturen, das wäre unmöglich gewesen. Und die Resonanz sei ganz ordentlich. „Dafür, dass 24 Grad waren, können wir mit 234 Besuchern ganz zufrieden sein.“