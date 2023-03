Ausgleich für gefällte Bäume: Nistkästen für Vögel und Fledermäuse in Winnenden

Die Stadtgärtnerei Winnenden hat gemeinsam mit dem Naturschutzbund (Nabu) Winnenden 40 Nistkästen am Ortsrand in Schelmenholz an. Die Paulinenpflege Winnenden, der Teile des Grundstücks gehören, unterstützte bei der Anschaffung der kleinen Häuschen. Das berichtet die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

"Bequeme und attraktive" Nistplätze

Mit den länger werdenden Tagen begeben sich bereits bei den aktuell kalten Temperaturen die ersten Vögel auf die Suche nach einem Nistplatz, um ihn anschließend gemeinsam als Paar zu beziehen. Um Vögeln und Fledermäusen "bequeme und attraktive" (Zitat Pressemitteilung) Nistplätze zu bieten, hat die Stadtgärtnerei die Nistkästen in den Bäumen am Eschenweg angebracht.

In diesem Bereich des Ortsrands von Schelmenholz wurden in der Vergangenheit Bäume gefällt, die der Verkehrssicherheit nicht mehr gerecht wurden. Als Ausgleichsmaßnahme für diesen laut Pressemitteilung notwendigen Eingriff in die Natur wurde für Vögel, aber auch für Fledermäuse, neuer Lebensraum geschaffen. Die Grundstücke gehören einem Teil der Paulinenpflege Winnenden und zum anderen der Stadt. Die Anschaffung der Nistkästen wurde durch die Paulinenpflege finanziell gefördert.

Fachkundig und tatkräftig habe der Nabu Winnenden die Stadtgärtnerei bei der Aktion unterstützt. Bei der Wahl der Nistkästen setzten die Winnender auf unterschiedliche Modelle, die für verschiedene Vogelarten und Fledermäuse geeignet sind. Wo es benötigt wird, sorgt ein Marderschutz vor dem Eingang in den Nistkasten für entsprechenden Schutz. Bei Bedarf sollen der Stadtverwaltung zufolge weitere Nistplätze angebracht werden.