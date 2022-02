Jaaaaaaaaaa! Gegen 21.15 Uhr ist es am Donnerstagabend laut geworden in Winnendens Wohnzimmern. Kashmira Maduwege ist so eben von Modelchefin Heidi Klum zu einem der Aushängeschilder der diesjährigen Staffel „Germany’s Next Topmodel“ auserkoren worden.

Aber, zunächst der Reihe nach: Wer vermutet, beim angehenden Modelexperten kehrt vor der dritten Folge so etwas wie Routine ein, der irrt gewaltig. Bereits am Mittwochabend steigt der Puls. Am Donnerstag drehen sich tagsüber die