Büchner-Gymnasium in Winnenden: 26 Schüler legen Sprachdiplom ab

Am Lessing-Gymnasium haben Schüler erfolgreich ein französisches Sprachdiplom abegelgt. Das teilt Lehrerin Jessica Liß per Pressemitteilung mit.

Das „Diplôme d‘Etudes en Langue Française“ (DELF) ist demnach das einzige Sprachdiplom für Französisch als Fremdsprache, das national und international anerkannt wird. Abgenommen wurden die Prüfungen auf unterschiedlichen Niveaustufen vom Institut Français de Stuttgart. Jedes Diplom entspreche dem Niveau des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen und prüft die vier kommunikativen Kompetenzen - mündliches und schriftliches Verstehen sowie mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit - ab.

DELF-AG am Gymnasium

In der DELF-AG, die am Georg-Büchner-Gymnasium für Schüler ab dem 3. Lernjahr angeboten wird, geht es darum in entspannter Atmosphäre bereits Gelerntes zu wiederholen, zu verbessern, zu vertiefen und zu erweitern. „Es ist eine tolle Gelegenheit, ohne Notendruck in einer kleineren Lerngruppe die eigenen sprachlichen Kompetenzen zu erweitern und auch in Hinblick auf Referate und mündliche Präsentationsprüfungen einen sicheren Umgang mit der Fremdsprache zu erlangen“, heißt es in der Mitteilung.

Zum ersten Mal haben auch 19 Schüler der 10. Klasse an dem Pilotprojekt teilgenommen. Die Teilnehmer legten das Diplom begleitend zum Unterricht hab. Die schriftliche Prüfung des Diploms ersetzte eine der vier Klassenarbeiten im Fach Französisch.

DELF hat am Georg-Büchner-Gymnasium eine langjährige Tradition. Dafür wurde die Schule ausgezeichnet und erhielt 2013 bereits ein Zertifikat des Institut Français. Alle 26 Schüler, die teilgenommen haben, haben bestanden: 5-mal Niveau A2, 19-mal Niveau B1, 2-mal Niveau B2 „Das ist eine großartige Bilanz. Vielen Dank für euer Engagement. Très bien fait!“, endet die Mitteilung.