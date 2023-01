Bürgerdialog am 25. Januar: Neue Pläne für Maßregelvollzug werden vorgestellt

Die Stadt veranstaltet am Mittwoch, 25. Januar, den dritten Bürgerdialog zum Thema „Maßregelvollzug in Winnenden“ (Beginn in der Hermann-Schwab-Halle um 19 Uhr).

Zu wenig Plätze für den Maßregelvollzug

In ihrer Pressemitteilung zur Veranstaltungsankündigung weist sie erneut darauf hin, dass die vorhandenen Plätze für den Maßregelvollzug in Baden-Württemberg deutlich zu knapp seien. Dem ZfP Klinikum Schloß Winnenden liege daher ein Prüfauftrag für den Neubau eines Maßregelvollzugs am Winnender Standort vor. Es handle sich dabei um die Behandlung und Sicherung von suchterkrankten Menschen, die straffällig geworden sind, und bei welchen die therapeutische Behandlung der Suchterkrankung, deren Sicherung und - im Therapieverlauf - die Befähigung zu einem Weg zurück in den Alltag im Fokus stünden.

Nach der Resonanz der vorgestellten Standortkonzepte im Rahmen von zwei Bürgerdialogen im Jahr 2022 arbeite das ZfP gemeinsam mit dem Architektenteam an den Planungen für alternative Standortoptionen innerhalb des ZfP-Geländes, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Dialog mit der Winnender Bevölkerung und die Aufklärung zum Thema Maßregelvollzug habe hierbei eine hohe Priorität. Beim erneuten Bürgerdialog sollen die neuen Standort-Entwürfe vorgestellt werden. Teilnehmen werden neben Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth Experten aus den klinischen Bereichen sowie des Landes.