Bahnhof Winnenden: Aufzug zwischen Gleis 2 und 3 schon wieder außer Betrieb

Der Zentrale Omnibusbahnhof vor dem Winnender S-Bahnhof wird aktuell barrierefrei ausgebaut – eine gute Nachricht für Menschen mit Behinderung. Die Schlechte: An den Gleisen der Deutschen Bahn, die eigentlich schon für jedermann erreichbar sein sollten, hapert es weiterhin: „Am Bahnhof Winnenden ist der Aufzug zwischen Gleis 2/3 und der Überführung bis auf Weiteres außer Betrieb“, meldet der Verkehrsverbund Stuttgart auf seiner Website.

Seit Jahren hartnäckige Probleme mit den Aufzügen am Bahnhof Winnenden

„Schon wieder“ dürften viele Winnender bei dieser Nachricht denken. Schließlich hat unsere Redaktion in den vergangenen Jahren immer wieder über die hartnäckigen Probleme mit den Aufzügen berichtet.

An diesen Problemen hat auch der Austausch der Anlage im April 2020 nichts entscheidend geändert. Mehr als 20 Störungen gab es nach unseren Recherchen seither. Zuletzt berichtete unsere Redaktion im Juni über mangelnde Barrierefreiheit am Bahnhof – damals waren nicht nur beide Aufzüge ausgefallen, sondern auch eine Weiche defekt gewesen, was zur Folge hatte, dass das stufenfreie Gleis 1 nicht angefahren werden konnte.

Als ein Grund für die wiederkehrenden Aufzug-Störungen kommt übrigens „unsachgemäßer“ Umgang der Nutzer in Frage: Mancher Ausfall ist mutwillig herbeigeführt worden, zum Beispiel durch Hüpfen. Wer so etwas beobachtet, sollte die Polizei rufen, wünscht sich die Stadt Winnenden.

Wann die Störung behoben ist, ist noch nicht bekannt

Wie es zu der aktuellen Störung kam, ist allerdings noch nicht bekannt - und ebensowenig, wann sie behoben ist. Eine entsprechende Anfrage bei der Deutschen Bahn hat unsere Redaktion gestellt.

Aufzüge im Rems-Murr-Kreis: Störung in Waiblingen, Neubau in Rommelshausen

Der Aufzug in Winnenden ist laut VVS einer von drei Aufzügen im Rems-Murr-Kreis, die aktuell nicht funktionieren: Während in Rommelshausen aktuell beide Aufzüge neu gebaut werden, ist in Waiblingen der Aufzug vom Erdgeschoss in die Unterführung außer Betrieb.