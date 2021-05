Immer wieder bekommt unsere Zeitung, aber auch Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth Beschwerden über den Bahnhofsaufzug – weil er still steht, weil er kaputt ist. Unsere Zeitung erhält zeitnah von der Pressestelle Auskunft über die Gründe, Holzwarth hat den direkten Draht zum Leiter des Bahnhofsmanagements. Am Austausch mit Nikolaus Hebding Anfang Mai ließ uns der OB nun teilhaben, und schließlich meldete sich Hebding am Mittwoch auch noch persönlich in der Redaktion auf die Frage hin, wie