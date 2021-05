Winnenden war weniger wendig als Winterbach oder Waiblingen: Aber jetzt ist es doch so weit, dass auch am Winnender Bahnhof eine Fahrradleihstation eingerichtet werden soll und dazu gleich noch eine auf dem Leutenbacher Löwenplatz, so dass der umweltschonend mobile Mensch mit der S-Bahn ankommen kann und mit dem Fahrrad nach Leutenbach radeln und dort sein Rad gleich wieder ordnungsgemäß abgeben kann. Aus Winnender Sicht ist in dieser Sache alles gebongt. Sobald die Zusage von Leutenbach da