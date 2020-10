Geschlossene Gesellschaft unter freiem Himmel: Rund 50 Geladene versammelten sich am Sonntagnachmittag auf der Marktstraßenseite der Stadtkirche und hörten, was lange nicht zu hören war: zweistimmige Trompetenmelodien. Außerdem verriet Pfarrer Reimar Krauß, dass die Sanierung der Stadtkirche nun in die nächste, spannende Phase eintritt, dazu später mehr.

Zwei Bläser des CVJM-Posaunenchors standen zunächst über den Zuhörern in schwindelnder Höhe auf der Altane, einem hölzernen und