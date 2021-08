Im Zipfelbachtal, grob gesagt zwischen Feuerwehrhaus und Klinik-Parkplätzen, beobachten Spaziergänger seit Anfang des Monats Bagger. Sie bereiten die Wiese vor für den Parkhausbau.

Wie lange wird die Bauzeit sein?

„Wir sind im Zeitplan, die Fertigstellung sollte im April 2022 sein“, so die Pressesprecherin der Landkreisverwaltung und der Kreisbaugruppe, Martina Keck. In neun Monaten werden also die Erdgeschossebene plus drei weitere Parkdecks in