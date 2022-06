Bauarbeiten am ZOB Busbahnhof in Winnenden: Ersatzhaltestellen ab dem 27.06.

Wer oft oder ab und zu Bus fährt, es vielleicht mit dem Neun-Euro-Ticket oder der Umwelt öfter tun möchte, dem raten wir, diesen Artikel abzuspeichern. Er sollte den Standort der Ersatzhaltestellen am Busbahnhof Winnenden, der von diesem Montag (27.6.) an saniert wird, sowie die ein oder andere geänderte Linienführung jeweils exakt vor Augen führen.

Bauarbeiten dauern bis voraussichtlich Mitte November

Wegen Bauarbeiten rund um den Busbahnhof in Winnenden können die Busse vom 27. Juni bis voraussichtlich Mitte November nicht wie gewohnt an den Bussteigen am Bahnhof Winnenden halten. Während der Bauarbeiten halten die Busse, die sonst direkt am Bahnhof halten, an Ersatzhaltestellen im Bereich der Karl-Krämer-Straße (Bussteig 1, 6 und 7), der Bahnhofstraße (Bussteig 2, 3, 4, 5) und der Marbacher Straße (Steig 8 & SEV), berichtet Niklas Hetfleisch von der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS).

Durch die neue Lage der Ersatzhaltestellen müssen die meisten Buslinien auf einem geänderten Linienweg fahren. Betroffen sind die Buslinien von Römer Reisen, Dannenmann und FMO:

Linie 330 (Kaisersbach - Althütte - Rudersberg - Oppelsbohm - Rems-Murr-Klinikum - Winnenden): Die Busse der Linie 330 fahren an der Ersatzhaltestelle in der Karl-Krämer-Straße ab. Die Linie 330 fährt auf dem gewohnten Linienweg.

Die Busse der Linie 331 fahren an der Ersatzhaltestelle in der Bahnhofstraße ab. Achtung: In Fahrtrichtung Breuningsweiler halten die Busse nicht an der Haltestelle Kronenplatz. Linie 332 (Hertmannsweiler - Winnenden - Rems-Murr-Klinikum - Schelmenholz - Hanweiler): Fahrgäste der Linie 332, die in Richtung Hertmannsweiler fahren, können an der Ersatzhaltestelle in der Bahnhofstraße einsteigen. Achtung: Auf der Fahrt nach Hertmannsweiler halten die Busse nicht an den Haltestellen Brückenstraße, Lange Weiden und Seestraße. Neu ist auch, dass in Fahrtrichtung Hertmannsweiler die Haltestelle Kronenplatz erst nach der Haltestelle Winnenden ZOB angefahren wird. Wichtig für Fahrgäste, die mit der Linie 332 nach Hanweiler, Schelmenholz oder zur Rems-Murr-Klinik wollen: Sie können an der Ersatzhaltestelle in der Karl-Krämer-Straße einsteigen. Achtung: Auf der Fahrt nach Hanweiler hält die Linie 332 nicht an den Haltestellen Kronenplatz, Lange Weiden und Brückenstraße. Schön: In beiden Fahrtrichtungen können die Busse der Linie 332 an den Haltestellen Max-Eyth-Straße und Max-Eyth-/Daimlerstraße halten. Linie 333 (Winnenden - Buoch (- Rohrbronn)): Die Busse der Linie 333 fahren an der Ersatzhaltestelle in der Bahnhofstraße ab. Achtung: In Fahrtrichtung Buoch fahren sie nicht die Haltestelle Kronenplatz an.

Linie 456 (Marbach (N) - Affalterbach (- Winnenden)): Die Busse der Linie 456 fahren an der Ersatzhaltestelle in der Marbacher Straße ab.

Der VVS empfiehlt seine Internetseite und seine App

Da die Busse auf einem geänderten Linienweg unterwegs sind, empfiehlt der VVS seinen Fahrgästen, sich vor der Fahrt über ihre individuelle Verbindung in der elektronischen Fahrplanauskunft EFA unter vvs.de sowie in der App „VVS Mobil“ zu informieren. Es gibt also noch zwei Alternativen zum Ausschneiden und Abspeichern dieses Artikels.