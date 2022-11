Baubeginn für Kinderhaus Koppelesbach am Rand von Winnenden-Schelmenholz

Ein Nachbar beschwert sich telefonisch bei der Zeitung über die Lärmzumutung, bei der Stippvisite staunen drei Jungs auf ihren BMX-Rädern nicht schlecht über die Erdmassen, die die Bagger der Winnender Tiefbaufirma Klöpfer in nur zwei Wochen bewegt haben: Der Bau der Kindertagesstätte „Koppelesbach“ hat planmäßig zwischen den Wohnhäusern an der Schelmenholz-Straße Burgeräcker und der Verbindungsstraße Albertviller Straße Richtung Waldfriedhof und Hanweiler begonnen.

Weg- und Parkplatzbau und andere Erdarbeiten

Zunächst werden die Wege und der Parkplatz mit Hol- und Bringzone angelegt, vergleichbar dem am Kinderhaus Seewasen. Auch bekommt der momentan trockenliegende Koppelesbach großdimensionierte Betonröhren, in denen er dann weiterhin unterirdisch fließen kann, wenn er denn wieder Wasser bekommt. Die Betonteile liegen schon bereit. Was ausgehoben wird, wird an anderer Stelle zur Modellierung des Geländes verwendet beziehungsweise aufbewahrt, bis es gebraucht wird.

Die Kita soll im Juli 2024 fertig sein und dann Platz für drei normale Kindergartengruppen und eine für Kleinkinder bieten. Sieben Millionen Euro wird die neue Kita kosten, so zumindest der letzte Stand Anfang Oktober.