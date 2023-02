Baustelle Wunnebad: Vorfreude auf Sauna und Co.

Seit Anfang Januar ist das Wunnebad geschlossen, der Umbau schreitet immer weiter voran. Davon haben sich jüngst auch die Winnender Stadträte bei einer Begehung der Baustelle ein Bild gemacht.

Erst zum Beginn der Sommersaison am 29. April soll ein Großteil des Familienbads wieder öffnen. Noch müssen sich die Badegäste also etwas gedulden, ehe sie zum Beispiel die neue Sommerumkleide samt Frisierplätzen, Toiletten und Duschen inklusive öffenbaren Oberlichtfensters nutzen dürfen. Oder sich die ersten Freibad-Pommes durch eines der drei Verkaufsfenster im neuen Gastrobereich servieren lassen.

Allgemein werden auf der „spannenden und beeindruckenden Baustelle“, wie sie Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth während der Begehung nennt, große Fortschritte erzielt. Die Architektinnen Elena Esterle und Arlette Haker vom Büro Behnisch Architekten führten ihn und die Bürgervertreter unter anderem ins Obergeschoss, wo ein neuer Wellnessbereich entsteht.

Die Außensauna könnte zum "Saunagarten" ausgebaut werden

In Zukunft soll es neben der normalen Sauna auch eine „Außensauna“ geben, die in noch fernerer Zukunft zu einem „Saunagarten“ ausgebaut werden könnte. Außerdem sollen sich die Gäste in einer Kaminlounge oder der „Erlebnisdusche“ wohlfühlen.

Das 25-Meter-Becken in der neuen Schwimmhalle wird mit einem sogenannten „Hubboden“ ausgestattet. Dieser ermöglicht es, einen Teil des Schwimmbeckenbodens anzuheben und abzusenken, je nachdem, was für ein Kurs gerade angeboten wird. Daneben entsteht zurzeit der neue „Planschbereich“ für die jüngeren Besucher. Form nimmt zudem ein neuer Bademeister-Turm an, der so zwischen den Außenbecken platziert wurde, dass die Badeaufsicht einen besseren Überblick über das Geschehen hat.

Der Umbau des Wunnebads läuft noch bis ins Frühjahr 2024. Das Großprojekt der Stadtwerke kostet nach aktuellem Stand 27,88 Millionen Euro.