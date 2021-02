Adelsbach, Kreuzwiesen, Bildstraße, Holzmarkt, Kronenplatz, Geberstraße, Untere Schray. Winnenden wächst und wächst. Während sich manche dieser Projekte bereits in Umsetzung befinden, sind andere noch in der Planungsphase. Doch was ist eigentlich, wenn sich durch die Coronapandemie die Bevölkerungszahlen anders entwickeln, als gedacht? Was, wenn Büroflächen durch die verstärkte Nutzung von Home-Office-Arbeitsplätzen nicht mehr gebraucht werden? Was passiert, wenn beispielsweise in der