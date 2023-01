"Beglückendste Zeit": Stefan Schwarz, Stadtwerke-Chef in Winnenden, bald Rentner

Neun Jahre war Stefan Schwarz Geschäftsführer der Stadtwerke Winnenden. Nur neun Jahre? Gefühlt waren es dreimal so viel. Das liegt an der enormen Entwicklung, die das einstmalige Wasserwerk unter seiner Regie genommen hat. Jahre bevor er 2014 seinen Dienst antrat, hatte Winnenden die GmbH als Konzern der Stadt geplant und gegründet, das Portfolio-le war mit ein paar Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern aber gerade Mal der Keimling, guckt man sich die heute prächtige Hecke an aus den Gewächsen Wasser und Energieerzeugung (durch PV und Blockheizkraftwerke), Stromvertrieb, Gasvertrieb, Bäderbetrieb und Fernwärme. Das stabile, vitale Geflecht, das zu Beginn immer stützende Partner hatte oder noch hat, wird weiter wachsen. Projekte wie die Übernahme des kompletten Stromnetzes sind in der Pipeline und sollen 2025 greifen.

Ab Februar 2023 muss all das Angestoßene allerdings ohne Schwarz laufen. Er baut seit Dezember seinen Resturlaub ab und verabschiedete sich seitdem von Mitarbeitern und externen Partnern, so auch am Donnerstag im Rathaus. „Die Entwicklung der Stadtwerke Winnenden ist im Ländle vollkommen einzigartig, und erfolgreich“, sagte bei der Gelegenheit ein Rechtsanwalt und Steuerberater einer Münchner Kanzlei, die 800 Stadtwerke berät. Wenn's einer weiß, dann er.

Mit Humor und klaren Worten zu ausgereiften Konzepten gefunden

Stefan Schwarz war angesichts des Wachstums Geschäftsführer der Tochtergesellschaften Gas, Strom und Fernwärme sowie technischer Geschäftsführer der Stadtwerke geworden – neben Jochen Mulfinger, dem kaufmännischen Chef. „Wir haben eine große Schlagzahl an den Tag gelegt - und durchgehalten“, sagte Mulfinger. Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth bezeichnete die beiden als „kongeniale Partner“ und hob Schwarz' humorvolle Art und klaren Worte hervor, mit denen der gebürtige Allmersbacher die Stadtwerke „zu ausgereiften Konzepten führte“.

Heute (30.1.) wird Schwarz 64 Jahre alt - das durchschnittliche Rentenalter ist erreicht

Stefan Schwarz feiert heute, am 30. Januar, seinen 64. Geburtstag, „das durchschnittliche Rentenalter der Deutschen zurzeit“, wie er sagt. Zwar werde politisch und medial viel darüber gejammert, dass die Fachkräfte zu früh in den Ruhestand gingen – „wir nehmen immerhin viel Erfahrung und Intuition mit“, gesteht Schwarz zu. Aber gründlicher als er kann man wohl keinen Nachfolger einarbeiten. Eigentlich wollte er schon mit 63 gehen. Doch dann hat er ein Jahr lang Projekt für Projekt an Martin Häfele übergeben.

Viele Aufgaben reizvoller, als ein fertiges Wiesle zu verwalten

„Der Reiz, das Beglückende hier in Winnenden war, dass kein fertiges Wiesle zu verwalten war, sondern ganz viele spannende Aufgaben anstanden, bei denen ich rein musste in die Manege, mit Hand anlegen und was ausbaldowern konnte“, sagt er unserer Zeitung, kurz bevor der Abschiedsempfang begann.

Gegenüber Jochen Mulfinger, berichtet dieser dem Publikum, habe er sich einmal als „Wärmefuzzi“ bezeichnet. Der Versorgungsingenieur Stefan Schwarz sei Fachmann für die Wärmeversorgung, in der am meisten Energie verbraucht werde – und damit in naher Zukunft auch am meisten eingespart werden könne. In diesem Sinne wollten die beiden die Stadtwerke eben auch für die angepeilte kommunale Klimaneutralität umbauen.

Mannschaftskapitän mit Teamfähigkeit

Überdies sei Schwarz nicht „nur“ Techniker, sondern auch „Mannschaftskapitän mit ausgeprägter Teamfähigkeit“, der derart Vertrauen in andere setzt und Vertrauen nicht enttäuscht, „dass es sich sogar auf unsere externen Partner auswirkte“, wie Mulfinger beobachten konnte.

Nachfolger Martin Häfele begeisterte, dass Stefan Schwarz die Stadtwerke „im Grunde wie ein Start-up geführt hat, bis zur letzten Minute an der Basis war und Projekte ausgehandelt hat.“

Der derart Lorbeer-Bekränzte ließ es sich nicht nehmen, seinen externen wie internen Partnern, Mitarbeitern und den Gemeinderäten ebenso großen Dank auszusprechen. „Allen voran aber OB Holzwarth. Er hat mich mitgenommen, wo er dachte, dass es für die Stadtwerke interessant werden könnte.“ Hätte Holzwarth nicht klare Kante gegenüber den angestammten Versorgern gezeigt und wäre er nicht immer hinter den Stadtwerken gestanden, wäre man nicht so weit gekommen. „Meine schönste berufliche Zeit war die Zeit in Winnenden.“

Frisch verheiratet will er im Sommer umziehen und den Hobbys frönen

Kaum verwunderlich, dass Partner gerne mit Stefan Schwarz weiterarbeiten würden, er sogar im Saal ein Jobangebot für die Rentenphase erhielt. Doch: keine Chance. Stefan Schwarz hat kürzlich die Winnenderin Astrid Lila geheiratet (die nach dem „Farbwechsel“ nun auch Schwarz heißt). Sie wohnten bislang in Stuttgart. „Wir wollen jetzt raus aus der Feinstaub-Hochburg und ein neues Kapitel beginnen.“ Bei manchen löste er fast Schnappatmung aus, als er ihnen eröffnete, er habe ein Haus auf einem Hügel in der Gegend von Bordeaux so gut wie gekauft und wandere schon in diesem Sommer nach Frankreich aus. „Dort will ich die Zeit mit meiner Liebsten genießen und meinen vielen Steckenpferden nachgehen.“ Man höre und staune, das sind nicht wenige. Handwerklich begabt ist er, arbeitet mit Holz wie mit Stein, mag Gartenarbeit, Elektronik und Mathematik, Lesen und Rätseln, Motorradfahren und Roséwein trinken. Die Liste ist sicher – ebenso wie die Liste seiner Verdienste – unvollständig ...