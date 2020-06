Vor dem Richter stehen zwei 20-Jährige aus Korb. Haben sie während des Citytreffs einen Zigarettenautomaten kaputt geschlagen? Sie sind zumindest angeklagt, am 21. Juli vergangenen Jahres gegen Mitternacht vor dem Zentrum für Psychiatrie einen Automaten so lange und derart derb mit Fußtritten malträtiert zu haben, bis die Frontscheibe zu Bruch ging. 2500 Euro Schaden. Haben Sie es getan? Lässt sich das beweisen? Oder waren sie bloß zur falschen Zeit am falschen Ort? Das sind die Fragen, die