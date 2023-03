Beschluss zum Maßregelvollzug: Manne Lucha lobt Stadt und Gemeinderat Winnenden

Über die „positive Entscheidung des Gemeinderats Winnenden für [den] Neubau einer Maßregelvollzugsklinik“ freut sich Sozial- und Gesundheitsminister Manne Lucha in einer aktuellen Pressemitteilung. Die Stadträte hatten wie berichtet am Dienstagabend (28.2.) einer Rahmenvereinbarung zwischen Stadt, Land und Zentrum für Psychiatrie über den Betrieb einer solchen Einrichtung zugestimmt.

Positive Entscheidung des Gemeinderats bringt vorläufig Abschluss

Diese Rahmenvereinbarung ist allerdings auch das einzige Instrument für die Stadt Winnenden, abgesehen vom Baurecht, Einfluss auf den Bau und Betrieb der Therapieeinrichtung für suchtkranke verurteilte Straftäter zu nehmen, die das Land im Schlosspark plant – und die es wohl auch ohne die Vereinbarung mit der Stadt umgesetzt hätte.

Einige Stadträte unterscheiden deutlich zwischen ihrer Zustimmung zur Rahmenvereinbarung, die unter anderem den Erhalt des Polizeireviers sichert, und ihrer (teils ablehnenden) Einstellung gegenüber dem Projekt „Maßregelvollzug“ im Schlosspark.

Die Gespräche zwischen der Stadt Winnenden und dem Land zur Erweiterung des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) um eine Maßregelvollzugsklinik seien mit der aktuellen positiven Entscheidung des Gemeinderats vorläufig zum Abschluss gekommen, heißt es in der Pressemitteilung aus Luchas Ministerium.

„Stadt und Gemeinderat zeigen mit dieser Entscheidung in schwierigen Zeiten eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Ich freue mich, dass der Gemeinderat nach intensiven Beratungen dem Neubau zugestimmt hat. Das Land kann nun weitere, dringend benötigte Plätze für die Behandlung suchtkranker Straftäter schaffen“, wird Sozial- und Gesundheitsminister Manne Lucha am Donnerstag in Stuttgart zitiert.

Hoher Bedarf im Maßregelvollzug Winnenden

Im 1834 als königliche Heilanstalt errichteten heutigen ZfP könne die Stadt auf eine etablierte Struktur zurückgreifen. Aufgrund des hohen Bedarfs an zusätzlichen Plätzen im Maßregelvollzug soll das Neubauvorhaben mit Nachdruck vorangetrieben werden. Im Zusammenwirken zwischen Stadt und ZfP sollen eine schnellstmögliche Errichtung und Inbetriebnahme der neuen Maßregelvollzugseinrichtung ermöglicht werden.

Laut Ministerium: Defizit an Therapieplätzen

Es sei vorgesehen, dass an dem mit der Stadt abgestimmten Standort auf dem Gelände des ZfP ein Neubau für den Maßregelvollzug errichtet wird, der sowohl den therapeutischen als auch den sicherheitstechnischen Anforderungen entspricht. Die Fertigstellung wird Jahre in Anspruch nehmen, da an der vorgesehenen Stelle derzeit eine Suchtstation untergebracht ist, für die ein Ersatzbau geschaffen werden muss.

Die zusätzlichen rund 70 Plätze in Winnenden seien sehr wichtig, um die angespannte Situation im Maßregelvollzug zu entzerren. Aufgrund der stark angestiegenen Unterbringungszahlen besteht nach Angaben des Ministeriums nach wie vor ein Defizit an Therapieplätzen, obwohl von den Einrichtungen im Dezember 2022 gegenüber Dezember 2017 knapp 37 Prozent mehr Menschen aufgenommen worden seien.