Eltern, die ihr Kind nicht in einer Kindertagesstätte betreuen lassen können oder wollen, haben die Möglichkeit, den Nachwuchs in die Hände von Tageseltern zu geben. In Winnenden und Umgebung sind davon aktuell 52 aktiv, insgesamt sind 67 gemeldet. Die aktiven Tageseltern betreuen momentan 160 Kinder. „Die Eltern, die zu uns kommen, die Interesse an einer Tagesmutter haben, sind sehr unterschiedlich. Es gibt kein bestimmtes Klientel, das zu uns kommt“, erzählt Sabine Schick-Seitz vom