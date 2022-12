Beziehungs-Aussprache in Winnenden endet mit Faustschlag: Prozess am Amtsgericht

Mit Beleidigungen, Anspucken, einem Biss in den Daumen und einem Faustschlag ins Gesicht ist der Versuch eines jungen Winnender Paares geendet, sich in ihrer Beziehung auszusprechen. Aufgearbeitet wurde das Geschehen nun im Waiblinger Amtsgericht mit Hilfe von Richter Armin Blattner und Jugendgerichtshelferin Sabine Gerner.

Der angeklagte junge Mann war zum Zeitpunkt der Tat im vergangenen Jahr gerade 18 Jahre alt, die Geschädigte 17. Die beiden waren ein dreiviertel Jahr lang miteinander ein glückliches Paar, bis sich bei ihm die Eifersucht festsetzte. Um dieses „Vertrauensproblem“ in den Griff zu bekommen, traf man sich am Abend in seinem Zimmer im Haus der Eltern zu einer Aussprache.

Die Zweisamkeit des Paares lief aus dem Ruder

Das Treffen, berichteten die beiden vor dem Richter übereinstimmend, sei zunächst „okay“ gewesen. Sie hätten versucht, sich auszusprechen, auch über die Fehler, die in der Beziehung gemacht worden seien. Doch dann lief die Zweisamkeit wohl aus dem Ruder. Bei ihm sei die Eifersucht wieder hochgekommen, berichtete sie als Zeugin, es sei lauter geworden, sie habe Angst bekommen, wollte gehen, er habe es nicht zugelassen und sich vor der Zimmertür aufgebaut. Schließlich sei sie doch in den Flur entwischt.

Doch er sei ihr nachgekommen, habe sie eingeholt, beschimpft, ihr zweimal ins Gesicht gespuckt, sie am T-Shirt festgehalten und am Gehen gehindert.

Um sich zu befreien, habe sie ihn in den Daumen gebissen. Daraufhin habe er losgelassen, die Hand zurückgezogen, ihr den Daumen entgegengehalten und gesagt: „Guck, was du gemacht hast! Du hast mich in den Daumen gebissen.“ Dann habe er ausgeholt und sie mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Die Geschädigte nimmt erneut Kontakt auf

Durch das Geschrei und den Lärm sei mittlerweile seine Mutter alarmiert worden und aus dem darunterliegenden Stockwerk hochgekommen. Sie habe sie aufgefordert, zu gehen. Dieser Aufforderung sei sie dann nachgekommen, ihre Sachen habe man ihr nachgeworfen. Von dem Faustschlag habe sie eine Prellung im Gesicht davongetragen, die noch eine Zeit lang hinterher geschmerzt habe, berichtete die junge Frau.

Vier Wochen später habe sie nochmals Kontakt zu ihm aufgenommen. Winnenden sei schließlich eine kleine Stadt, da treffe man sich immer wieder. „Und ich bin der Ansicht, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient hat“, betonte sie. Man habe sich getroffen und ausgesprochen. Dabei sei es gut gelaufen.

Man sei schließlich noch ungefähr einen Monat zusammen gewesen und habe sich dann zum zweiten Mal getrennt. Diesmal aber friedlich und auf eine Art und Weise, dass man nicht auf den Gehweg auf die andere Straßenseite wechseln müsse, wenn man sich zufällig begegne.

Jugendgerichtshelferin positiv gestimmt

Sie habe mit dem Angeklagten ein ausführliches Gespräch geführt, berichtete Sabine Gerner, bei dem auch die Mutter anwesend gewesen sei. Ihr Klient, der bisher strafrechtlich nicht aufgefallen war, habe sich einsichtig verhalten und Reue gezeigt. Auch wenn er sich mittlerweile im zweiten Lehrjahr befinde, sei von einer charakterlichen Reifeverzögerung auszugehen, so dass sie die Anwendung des Jugendstrafrechts auf ihn empfehle.

Er habe bei der Tat ein „jugendtypisches Verhalten“ an den Tag gelegt. Er sei ihrer Auffassung nach noch erzieherisch zu beeindrucken, so dass sie sich sowohl die Einstellung des Verfahrens wie auch eine Geldbuße vorstellen könne. „Wir sehen uns nicht wieder“, prognostizierte sie.

Geldbuße „muss wehtun“

Mit einer Einstellung des Verfahrens war wiederum der Vertreter der Staatsanwaltschaft nicht einverstanden, ebenso wenig wie mit der vom Richter zunächst angedachten Höhe von 500 Euro der Geldbuße. Die müsse schon auch richtig wehtun, wandte er ein und verwies auf das monatliche Lehrlingsgehalt des jungen Mannes in Höhe von 800 Euro, über die er frei verfügen könne.

Man einigte sich schließlich auf den Betrag von 1500 Euro, zu zahlen an die „Olgälestiftung für das kranke Kind“.