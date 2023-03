Bianca Kugele (19) will "Winnender Mädle" und Modedesignerin werden

Bianca Kugele ist im dritten Jahr ihrer Ausbildung zur Modedesignerin an der Kerschensteinerschule in Stuttgart. Als Kandidatin für die Mädle-Wahl in Winnenden am 31. März gilt ihr besonderes Interesse daher dem Schneidern des Kleids: „Ich weiß, was man da alles können muss – ich habe Respekt vor dem, was Frau Drummer plant.“ Mit Trachten kenne sie selbst sich weniger aus, weil sie das Moderne mag, aber sie ist offen für Neues.

Die Motivation, sich zu bewerben, rührt für die 19-Jährige jedoch vor allem aus einer Art Dabeisein-ist-alles-Gedanke: „Ich habe jetzt das richtige Alter. Ich mache mir keinen Stress, es ist nicht schlimm, falls ich nicht gewählt werde. Aber es wäre schade, hätte ich mich nicht beworben.“

Hektik der Großstadt ist ab und zu okay, das heimische Gefühl gibt's nur hier

Seit der Mittleren Reife an der Albertville-Realschule pendelt Bianca Kugele vom Hungerberg in die Landeshauptstadt, wo sie demnächst parallel zur Modedesign-Ausbildung auch ihren Gesellenbrief und die Fachhochschulreife bestehen will. Die Metropole führt ihr immer wieder vor Augen, wie schön die Kleinstadt ist. „Ab und zu mag ich den Stress und die Hektik von Stuttgart, aber wenn ich nach Winnenden komme, habe ich ein heimisches Gefühl, die Tage sind ruhig, das hat man einfach nur in einer kleineren Stadt.“

Auch die Fachwerkhäuser haben es der 19-Jährigen angetan, und dass das Geburtshaus des deutschen Methodistenkirchgründers Gottlob Müller an der Mühltorstraße denkmalgerecht erhalten worden ist, schätzt sie besonders. „Als Winnender Mädle würde ich mich dafür einbringen, dass darauf mehr Wert gelegt wird“, sagt sie.

Für Jukks gestaltet sie den Instagram-Kanal und begleitet die Sommerfreizeit

Auch den Wochenmarkt und das Einkaufen an der Marktstraße mag sie - „es macht die Stadt lebendig“. Ihre bevorzugten Feste sind die Maibaumaufstellung („erfrischend“) und der Weihnachtsmarkt, „wenn eine neue Jahreszeit beginnt“. Würde sie gewählt, freue sie sich aber auch auf die Eröffnung der Weintage und die Mitgestaltung des Neujahrsempfangs. Bianca Kugele sieht sich dafür gewappnet. Sie hat lange Ballett getanzt, später Hip-Hop, mit Auftritten alle zwei Jahre. „Für den Abschluss bereiten wir gerade eine Modenschau vor. Ich spreche gerne über Dinge, die mir am Herzen liegen.“

In der katholischen Kirchengemeinde engagiert sie sich für die „Jukks“ genannte Jugendarbeit, sie ist ausgebildete Jugendleiterin und wird die Sommerfreizeit mitplanen und begleiten, außerdem gestaltet sie den Instagram-Kanal für Jukks. „Auch hier hilft mir meine gestalterische Ausbildung, wir lernen, wie man etwas ästhetisch und informativ präsentiert und eine gute Stimmung schafft.“ Den ein oder anderen Tipp bekommt sie auch von ihrem älteren Bruder, der im Studium Richtung Marketing steuert.

Nach der Schule als Bedienung im "Glückskind" eingestiegen

In der Albertville-Schule legte Bianca Kugele durch die Mitarbeit in einer Arbeitsgemeinschaft einen Grundstein für einen Nebenjob: „Ich stand im Schülercafé hinter der Bar und lernte, wie man mit einer Siebträgermaschine Kaffee macht.“ Als Stammgast des „Glückskinds" stieg sie dort nach der Schule als Bedienung ein. Mit dem Ende der Ära Manuel und Annika Braun dort richtet Bianca ihren Fokus aber zunächst auf die Prüfungen und dann darauf, wie es beruflich weitergeht. „Ich will Praktika machen, erfahren, wie der klassische Herrenschneider arbeitet, und dann studieren.“

Da sei durchaus Zeit, in der Rolle des „Winnender Mädle“ anderen das Kleinstadtleben näherzubringen. „Mein Lieblingsplatz beim Spazierengehen ist der Liegestuhl auf dem Haselstein mit seiner tollen Aussicht.“