Bildband über Schreine in Nepal: Winnender Trekking-Fan setzt Herzensprojekt um

Einen Bildband über das exotische Thema „Schreine im Kathmandu-Tal“ hat Friedhelm Nunnemann gemacht. Nach 14 Nepal-Reisen und Gesprächen mit Wissenschaftlern weiß der Winnender: Sein Herzensprojekt ist auch das erste Buch über die Gedenk- und Gebetsstätten und wie sie sich im Laufe der Zeit verändern. Um die Vorher-Nachher-Fotos zeigen zu können, brauchte er Eigenschaften eines Entdeckers und eines Detektivs.

Friedhelm Nunnemann hat dank seines ersten Guides und mittlerweile Freundes nicht nur sein Interesse für Trekking im Himalaya gepflegt, sondern auch Neugier auf das Land, seine Leute und ihre Kultur entwickelt. Besonders die Schreine haben es dem 81-Jährigen angetan – so sehr, dass er nun einen Bildband hat drucken lassen, in einer kleinen Auflage, von der noch 150 Stück vorrätig sind.

Bei der Buchhandlung Kreh in Winnenden an der Marktstraße 58 wird das Buch exklusiv für 57 Euro angeboten. Und vielleicht auch eines Tages in Nepal selbst. Daher ist der Text auf Englisch verfasst, obwohl der Chemiker im Ruhestand der Sprache nicht superperfekt mächtig ist, wie er sagt.

Schreine kennt man auch in Deutschland, aber in Nepal gibt es unglaublich viele

Doch was soll das überhaupt sein, ein Schrein? Katholiken kennen beispielsweise den Kunst- und Reliquienschatz Dreikönigsschrein vom Kölner Dom, Wanderer in Bayern kommen regelmäßig an Marterln mit Schrein vorbei. Es ist etwas Religiöses, aber auch Privates. „Eine Familie errichtet ihn, widmet ihn einer der vielen Gottheiten oder einem verstorbenen Angehörigen, und im Inneren ist immer ein Stein oder eine Skulptur“, erklärt Nunnemann. Das Drumherum wird nach der eigenen Fantasie und dem eigenen Geschmack und Geldbeutel gestaltet, bleibt einfach oder klein oder wird aufwendig und pompös. „Zieht die Familie weg, bleibt der Schrein stehen. Oft verpachtet sie ein Stück Land, um Geld für 20 bis 50 Jahre Schreinpflege zu erlösen.“ Nicht nur Erdbeben sind der Grund, warum manche Schreine verfallen, manchmal stehlen Kunstdiebe Elemente daraus, oder die Familie kann nur einmal im Jahr anreisen, um den Schrein zu renovieren.

Von jedem Schrein zeigt Nunnemann zwei oder drei Vergleichsfotos

Der Reiz des Nunnemann-Bildbandes ist zum einen, dass es kaum Literatur über Schreine gibt. Die Wissenschaft widmet sich lediglich der größten Schrein-Form, den Tempeln. Zum anderen, dass sich die Familienschreine über die Jahre verändern. Gar nicht so einfach also, einen einmal fotografierten Schrein in der 1,4-Millionen-Einwohner-Stadt Kathmandu wiederzufinden. „Meine Wege konnte ich oft nur anhand der Fotoreihenfolge nachvollziehen“, berichtet der am Niederrhein geborene Baacher von der detektivisch angehauchten Suche.

Er schlich durch Hintergassen und kroch durch die niedrigen Toröffnungen

Im Frühjahr 2022 spürte er nochmals etliche Schreine auf, zu denen ihm aktuelle Bilder fehlten. „Da bin ich um 5 Uhr morgens vom Hotel aus losgezogen, schlich mich durch die Hintergassen und stand bisweilen versehentlich in einem Wohnzimmer.“ Mit Ausdrucken seiner älteren Fotos fragte er sich durch. „Die Türen dort sind sehr niedrig, ich musste mich bücken, spähte in Hinterhöfe oder kroch hinein.“ Oft waren ihm die Leute keine Hilfe, sie erkannten den Schrein ihres Nachbarn nicht.

Auch das Fotografieren war eine Herausforderung: „Vor jedem Schrein steht mindestens ein Motorrad.“ Bei geschätzt 15 000 Schreinen sei es allerdings auch anders herum: Hätte er schöne Fotos von den Zweirädern machen wollen, wäre mit Sicherheit überall ein Schrein mit drauf.

Vom Standard- bis zum Sondermodell mit integriertem Baum

370 verschiedene Objekte zeigt Nunnemann, der früher in der Abgasuntersuchung beim Daimler gearbeitet hat. Und von jedem Objekt ein bis drei Fotos. Sauber geordnet findet man im auf Deutsch und Englisch geschriebenen Inhaltsverzeichnis die ganze Vielfalt vor – vom Standard-Modell Glockenkuppel-Schrein mit Zweifachstufen-Dach bis hin zu einmaligen und sonderbaren Schreinen. „Das kann auch ein alter Wurzelstock sein, etwas Tragbares oder eine Feuerstätte“, sagt Nunnemann. Übrigens, falls ein Same auf einen Schrein fällt und darauf ein Baum wächst, nimmt die Familie die Zerstörung in Kauf: „Der Baum ist heiliger als der Schrein.“

Acht Jahre Arbeit stecken in dem Bildband mit 270 Seiten, der von Anette Ehrenberg von der Winnender Druckerei Politype in hervorragender Fotoqualität hergestellt wurde. „Das Schwierigste war, Fotos rauszuschmeißen“, sagt Friedhelm Nunnemann, aber seiner Frau Elfi zuliebe hat er das Projekt Ende November abgeschlossen.

Versand eines solchen Bandes nach Nepal kostet 100 Euro

Zum Trekking wird Friedhelm Nunnemann nicht mehr nach Nepal reisen. „Mein letzter Trek war 2019, vier Wochen war ich dort. Aber das ist mir nun zu anstrengend“, sagt er. Gleichwohl hat er doch die Hoffnung, wenigstens noch einmal in das Land zu fliegen: „Das Porto für den 1,2 Kilogramm schweren Bildband beträgt 100 Euro“, sagt er über einen Schock, den er in der Postagentur erst mal verdauen musste. „Sollten die sehr guten Buchhandlungen in Kathmandu tatsächlich Interesse am Vertrieb haben, wäre es günstiger, ich bringe sie persönlich dorthin“, sagt er schmunzelnd.