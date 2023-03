Bio-Bäckerei Weber verarbeitet neues Weizenmehl für Ernährung der Zukunft

Die Bio-Bäckerei Weber an der Ringstraße 48 backt wieder mit „Populationsweizen“, wie Geschäftsführer Klaus Späth in einer Pressemitteilung ankündigt. Vor einigen Tagen ist die Kampagne unter dem Motto „POP.Kruste“ gestartet. Ziel ist, Erzeugung, Verarbeitung sowie Konsum von Weizen zu fördern, der sich durch besondere Eigenschaften auszeichnet: Das Kürzel „POP“ steht für ein ungewöhnliches Format dieser Weichweizenart, für sogenannte heterogene Population. Das Forschungsprojekt dazu geht in die zweite Runde – wir haben im Januar 2022 ausführlich berichtet. Die Universität Kassel führt es zusammen mit dem Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau Baden-Württemberg (KÖLBW) und dem Berufsverband „Die Freien Bäcker“ durch.

Vielfalt soll Wetterextremen trotzen

Doch was genau soll das sein, und was bringt es? Die Pflanzen einer Weizen-Population sind – wie die Mitglieder einer großen Familie – unterschiedlich, also heterogen. Bei den sonst üblichen Weizen-Sorten gleicht hingegen jede einzelne Pflanze in ihrer Genetik, ihrem Aussehen und ihren Eigenschaften exakt der anderen. Die Pflanzen einer Sorte sind somit homogen.

Aus der genetischen Unterschiedlichkeit der einzelnen Pflanzen einer Population entsteht Vielfalt auf dem Acker. Diese Vielfalt verringert etwa bei extremen Wetterereignissen, die als Folge des Klimawandels immer häufiger auftreten, das Risiko von Ernteausfällen. Dürre, Hitze, Krankheiten, Schädlinge – die Liste der Herausforderungen beim Anbau von Getreide ist lang. Sie wird, so lässt sich vermuten, mit zunehmender Unberechenbarkeit durch den Klimawandel länger. Heterogene Populationen wurden ohne die Anwendung neuer Verfahren der Gentechnik entwickelt. Sie sind eine innovative Antwort auf Produktionsrisiken auf dem Acker und damit quasi eine Art Risikoversicherung gegen Ernteausfälle und Qualitätsschwankungen.

Die „POP.Krusten“-Variationen sollen Teil der Lösung für eine nachhaltige und sichere Zukunft sein. Letztlich geht es auch darum, dass die Kunden den neuen Weizen akzeptieren. Weitere Informationen unter www.pop-kruste.de