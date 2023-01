Birkmannsweiler bekommt 2024 Kreisel und Lkw-Ausfahrt am Klöpfer-Areal

Bislang fahren die schweren Lastwagen des Tiefbauunternehmens Klöpfer frühmorgens durch die schmale Straße „Talaue“ auf die Birkmannsweiler Straße und verlassen den Winnender Teilort. Abends kommen sie wieder zurück. Seit vielen Jahren besteht daher der Wunsch der Firma Klöpfer und einiger Anwohner, dass das Firmengelände eine andere Ausfahrt bekommt. 2024 wird der Plan umgesetzt.

150 bis 200 Fahrten täglich werden an den Ortsrand verlegt

„Wir sprechen am Tag von 50 Fahrten schwerer Lkw, 50 Fahrten von Mannschaftsbussen, die die Bauarbeiter zur Baustelle und zurück bringen, sowie 40 Fahrten der Mitarbeiterautos. Sie können künftig über die neue Ausfahrt erfolgen“, so Hans-Martin Klöpfer auf Nachfrage unserer Zeitung. In das Tiefbauunternehmen, das er und sein Bruder Hermann führen, steigt derzeit die nächste Generation ein, es wird mit Sicherheit nicht kleiner. „Durch die ,Talaue' werden nach dem Bau von Ausfahrt und Kreisel zwar immer noch die Mitarbeiter der Verwaltung zu ihren Büro-Stellplätzen fahren, aber insgesamt sind es bestimmt 150 bis 200 Fahrten am Tag, die den Anwohnern dort erspart werden“, führt Hans-Martin Klöpfer weiter aus. Denn zu den eigenen Fahrzeugen kommen ja auch noch die Lastwagen und Transporter der Lieferanten.

Stadt unterstützt die rechtliche und planerische Umsetzung

Mit dem Segen des Gemeinderats ist seit 2021 geplant und rechtlich vorbereitet worden, dass ein Kreisel das Klöpfer-Areal (mitsamt einer neuen Firmenzufahrt) an die Birkmannsweiler Straße anschließt. Der erforderliche Bebauungsplan ist durch Abschluss eines städtebaulichen Vertrags mit der Firma für die Stadt so gut wie kostenneutral aufgestellt worden.

Ein zweiter „Arm“ soll vom Kreisel aus das neue Wohngebiet Bildstraße II anbinden. In ihm werden auf ungefähr vier Hektar Fläche dereinst rund 227 Einwohner in über 200 Wohneinheiten leben.

Fertigstellung im Herbst 2024 avisiert - noch lange, bevor das Wohngebiet gegenüber entsteht

„Auf einem Kreisel läuft der Verkehr langsamer und daher sicherer“, vertraut Klöpfer auf die „Leistungsfähigkeit“ des runden Bauwerks. Er erinnert sich an Voruntersuchungen eines Ingenieurbüros, dass dieses besser sei als eine Einfädelspur.

Vergangene Woche hat der Technische Ausschuss des Gemeinderats dem nächsten Schritt zugestimmt, der Kreisel wird zeitlich vor dem Wohngebiet gebaut. Das Ingenieurbüro Bolz und Palmer bekommt den Planungsauftrag. Wenn die Pläne beschlossen sind, folgen die Ausschreibung und die Vergabe an eine Baufirma. „Mit dem Baubeginn wird im Frühjahr 2024 gerechnet. Die Fertigstellung wird voraussichtlich im Herbst 2024 erfolgen“, so Pressesprecherin Franziska Götz auf Nachfrage unserer Zeitung.

Mit den Straßen wird auch eine Kanalisation gebaut, um das Oberflächenwasser abzuführen. Der Bebauungsplan für Bildstraße II sieht außerdem vor, dass die Bushaltestellen sich künftig gegenüberliegen. Eine befindet sich derzeit ortsfern am Mobilfunkantennen-Turm beim Wasserwerk.

Abknickende Vorfahrt beim Wasserwerk bleibt erhalten

Für Birkmannsweiler gibt es auf kurzer Distanz also 2024 drei Kreisverkehre: den neuen, in Richtung Winnenden den alten von Höfen/Ruitzenmühle und in Richtung Berglen/Deponie den ebenfalls älteren Kreisel beim Burkhardshof. Die abknickende Vorfahrt an der Kreisstraße 1914 auf Höhe des Wasserwerks bleibt jedoch, Stand heute, erhalten.