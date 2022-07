Bodenwaldschule der Paulinenpflege Winnenden: Sporttag mit Chance auf 1000 Euro

Minigolfbahnen im Klassenzimmer, Bobbycars auf dem Sportplatz und eine „süße Schleuder“ im Schulsekretariat: Am Mittwoch (20.7.) ist fast in jedem Winkel des Schulhauses und des Geländes rund um die Bodenwaldschule der Paulinenpflege eine sportliche oder kreative Spielstation aufgebaut. Statt Unterricht heißt es an diesem Tag „Gemeinsam stärker“.

Unter diesem Motto nehmen 14 Klassen und über 100 Schüler an einem Schulsportaktionstag teil. Matthias Knödler von der Paulinenpflege berichtet.

„Als Grundlage für diese Aktion, bei der Fairness und Vielfalt im Mittelpunkt stehen sollen, hat der Aufruf des Kultusministeriums zu einem Schulsportwettbewerb gedient. Auch sich auf Augenhöhe zu begegnen, ist hier ein wichtiger Aspekt. Deshalb haben wir bei den zwölf Stationen darauf geachtet, dass die Erstklässler genauso wie die Neuntklässler erfolgreich sein können“, so Schulleiter Gottfried Götz.

Vorteil der Kleineren auf dem Bobbycar, für Größere bei den Ritterlanzen

Und das ist tatsächlich so: Beim Bobbycar-Wettrennen sind eindeutig die Kleinen im Vorteil, wohingegen sich die Größeren beim Ritterlanzen-Spiel auf dem schuleigenen Abenteuer-Spielplatz besser schlagen. „Jede Klasse soll ihre Fähigkeiten und Qualitäten zeigen können, deshalb haben wir viele total unterschiedliche Spielstationen eingerichtet“, erklärt Gottfried Götz. Bei allen Aktionen ist Teamgeist gefragt. Es wird innerhalb der Klasse nicht gegeneinander gespielt, sondern miteinander. An den meisten Stationen sind alle Schüler beteiligt, manchmal muss sich auch im Team geeinigt werden, welcher Teil der Klasse antritt. Die Klassen sollen die Erfahrung machen, dass nicht Konkurrenz, sondern gemeinsames Agieren stärker macht.

Bei der Hitze sind die Wasserspiele besonders beliebt

Damit die Schüler nicht Überhitzen gibt es viel Mineralwasser und Pumpsprüher, die für eine kurzfristige Abkühlung sorgen. Viele Aktionen sind im Schatten oder auch im kühlen Schulhaus. Beliebt sind die Wettbewerbe, bei denen Wasser eine wichtige Rolle spielt. An der Spielstation, bei der das kühle Nass mit einem Schwamm transportiert werden muss, landet es nicht nur im Eimer, sondern auch auf den T-Shirts der Teilnehmer. Auch die „süße Schleuder“, bei der Süßigkeiten mit dem Mund aufgefangen werden müssen, ist ein Renner.

Der Spaß ist den Schülern wie auch den 45 Lehrkräften und Sozialpädagoginnen und -pädagogen anzusehen. Am Ende sind alle geschafft, aber auch stolz. Denn: Mit der Durchführung von „Gemeinsam stärker“ nimmt die Bodenwaldschule an einer Verlosung teil, die das Kultusministeriums in seinem Aufruf versprochen hat. Unter allen teilnehmenden Schulen werden 20-mal 1000 Euro ausgelost. Und die Gewinnerschulen dürfen dann entscheiden, an welche wohltätigen Hilfsorganisationen, dieser Gewinn gehen soll.

Die 1000 Euro will die Bodenwaldschule an "Brot für die Welt" spenden

Die Bodenwaldschule will die 1000 Euro voraussichtlich an „Brot für die Welt“, die Welthungerhilfe und Unicef spenden, falls sie gewinnt. „Uns ist es wichtig, dass wir mit der Spende möglichst viele Länder, die von Kriegen und deren Folgen betroffen sind, unterstützen. Deshalb haben wir vor kurzem auch einen Sponsorenlauf mit demselben Spendenzweck durchgeführt. Unsere Schüler, die oft aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen, freuen sich, wenn auch sie anderen helfen können, denen es nicht gut geht“, sagt der verschwitzte Schulleiter am Ende des Aktionstages.