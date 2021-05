Der gründliche Umbau der Robert-Boehringer-Straße braucht Zeit. Noch sieht es an der Ecke Schlossstraße aus wie eine Kiesgrube. Die Firma Klöpfer aus Birkmannsweiler hat Gräben gezogen und Leitungen verlegt. An eine Einfahrt von der Schlossstraße her ist nicht zu denken. Die Schlossstraße selbst ist an der Ecke ganz gesperrt, was Autofahrer täglich merken, wenn sie von der Wallstraße in die Ringstraße wollen. Die Straße soll schöner, grüner und geordneter werden. Seit 12. April und bis