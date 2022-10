Boykott oder Public Viewing - Wer zeigt in Winnenden die Spiele der WM in Katar?

Schon in WM-Stimmung? Am Sonntag, 20. November, startet die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Der Gastgeber trifft im Eröffnungsknaller auf keinen Geringeren als Ecuador. Statt Weizenbier und Cocktails gibt es zu den Spielen dann wohl eher Glühwein und Gutsle.

In Stuttgart haben bereits einige Gastronomen verlauten lassen, dass sie die Spiele gar nicht zeigen. Aus Protest gegen die Turniervergabe in ein Land, das es mit Menschenrechten nicht ganz so genau nimmt. Wie gehen Winnender Wirte mit der Situation um?

Turmstüble-Wirt Jochen Baumann auf den Spuren von Uli Hoeneß

„Ich zeige die Spiele und halte es dabei wie Uli Hoeneß: Die Katz‘ isch scho dor Baum nuff“, sagt Turmstüble-Wirt Jochen Baumann.

Wenn, dann hätte man die Vergabe nach Katar verhindern müssen, meint er. Jetzt die Spiele nicht zu zeigen: für ihn der falsche Weg. „Wir sind ja außerdem eine Fußballkneipe. Für mich war relativ schnell klar, dass wir alle Begegnungen übertragen“, sagt der Kultwirt. Der Vorrunden-Hit der deutschen Mannschaft gegen Mitfavorit Spanien findet zu hiesiger Zeit bereits um 11 Uhr morgens statt, immerhin an einem Sonntag. Im Turmstüble ist dann wohl Frühschoppen angesagt. Baumann will seine Kneipe auch ein wenig schmücken. Wahrscheinlich wird er die ein oder andere schwarz-rot-goldene Fahne aufhängen. „Und das Trikot kaufe ich mir wohl noch“, meint er. Noch kommt auch bei ihm keine richtige WM-Stimmung auf. „Erfahrungsgemäß kommt die erst nach dem ersten Spiel“, sagt Baumann.

Die Wirtin vom Glückskind zeigt klare Kante

So handhabt es auch Bernd Herczog vom Jägerstüble. „Wir zeigen die Spiele ebenso. Aber am Sonntag lassen wir auch weiterhin zu. Da kümmere ich mich um das Enkele“, sagt er lachend.

Gezeigt werden die Spiele auch in der Blue Bar am Kronenplatz sowie im Bürgerstüble an der Marktstraße.

Lange mit sich gerungen hat indes Amel Ademi von der Bar Amis (ebenfalls Marktstraße). „Es war tatsächlich eine Debatte bei uns, ob wir die Spiele zeigen oder sie aus Protest gegen die Bedingungen in Katar boykottieren“, erzählt er. Schließlich habe man sich jedoch dafür entschieden, die Begegnungen auszustrahlen. „Es kommt momentan gar keine Stimmung auf. Zum einen, weil es eine Winter-WM ist, zum anderen aufgrund der Vergabe nach Katar. Ich finde es gut, dass die Leute so verhalten darauf reagieren.“ Trotzdem sei er natürlich gespannt, wie die Spiele angenommen werden.

„Wir haben täglich ab 10 Uhr offen und werden alle Spiele übertragen“, schließt sich auch Stefanos Panagiotidis, Inhaber der Café Red Sportsbar an der Paulinenstraße, der Mehrheit der Winnender Wirte an. Wer in Bahnhofsnähe bei den Partien mitfiebern möchte, der kann auch das D-Zügle besuchen, oder aber das Beizle an der Waiblinger Straße. „Ob wir auch für Spiele um 11 Uhr morgens öffnen, das wissen wir aber noch nicht“, heißt es dort. Auffällig: So richtige WM-Euphorie scheint noch bei keinem Wirt angekommen zu sein. Einige reagieren verhalten, fragen, ob die Spiele überhaupt im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sind oder nur im Bezahlfernsehen: Sky oder Dazn. Klare Kante zeigt derweil die Glückskind-Wirtin, Annika Braun. „Wir haben uns aufgrund der Situation mit Katar dazu entschlossen, dies nicht zu unterstützen, und übertragen daher keine Spiele bei uns“, schreibt sie auf Nachfrage. Die letzte WM vor vier Jahren hat das Café noch übertragen.

Unentschlossen ist man hingegen noch ein Stückchen weiter entfernt, in der Schwabenalm an der Albertviller Straße. „Ob und in welchem Umfang wir die WM übertragen werden, ist noch nicht entschieden“, heißt es dort.