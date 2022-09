Michael Seiz liest am Mittwoch, 7. September, ab 19.30 Uhr im Storchenkeller aus den Briefen seines Vaters, verschickt von der Front im Zweiten Weltkrieg.

Heiner Seiz, Jahrgang 1921, in Winnenden geboren und aufgewachsen, ging ab 1940 mehrfach ins Rathaus nachfragen, ob denn seine Einberufung nicht bald bevorstehen würde.

Das berichtet Diethard Fohr in einer Ankündigung. Im Siegestaumel der Zeit habe Seiz die Sorge umgetrieben, der Krieg könnte erfolgreich beendet werden, ohne dass er dabei gewesen ist. Sein großer Traum war es, als Flieger in der Luftwaffe zu dienen.

Soldat und Überlebenskünstler

Nach der Grundausbildung 1942 zerplatzte sein Traum, sein Sehvermögen war nicht ausreichend für die Verwendung als Kampfpilot. Aus seinen Briefen von der Front an seine Eltern und seine Schwester lasse sich erkennen, wie sich dadurch seine große Motivation verändert hat. Er wurde zu einem verlässlichen Soldaten, der an Kriegsschauplätzen in Tschechien, Weißrussland, Dänemark und Ungarn Frontdienst tat, aber er wurde gleichzeitig auch zu einem Überlebenskünstler. Sehr nahe war er dem Massaker von Lidice, über das er trotz Briefzensur nach Hause berichtet hat.

Kurz vor dem Kriegsende versuchte er, sich zusammen mit anderen in die Heimat durchzuschlagen, begegnete dabei auch einigen Kameraden aus Winnenden und Umgebung. Er entging aber der russischen Gefangenschaft nicht, die er aushielt, bis er 1946 völlig entkräftet entlassen wurde und wieder nach Winnenden heimkehrte.

Der Eintritt ist frei

Der Eintritt in den Storchenkeller der Volksbank mit Eingang von der Wagnerstraße aus ist frei, um eine Spende wird gebeten. Um das freiwillige Tragen einer Maske bitten die Veranstalter ebenfalls.

Anmeldung per Telefon unter 07195 64322 oder E-Mail: Diethardfohr50@aol.com.