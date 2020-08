Ilona Mohn liest gern, schnell und viel. „Abends ist es für mich Erholung, anders als Fernsehen. Da regt mich die Werbung auf, dann zappe ich immer herum und weiß am Ende nicht mehr, was ich gesehen habe.“ Lieber lässt sich die frischgebackene 60-Jährige auf einen spannenden Roman ein, mit dem sie an einem Abend weit kommt. „Es darf ruhig ein dickerer Schmöker sein, mit Donna Leon bin ich ja an einem Abend durch.“ Da sie ein Faible für Fantasy, historische Romane, aber auch für schräge Typen