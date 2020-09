In einem alten Gemeinderatsprotokoll hat auf Bitte unserer Zeitung Stadtarchivarin Michaela Couzinet-Weber entdeckt: Die Adam-Müller-Guttenbrunn-Straße hieß ursprünglich Mittlerer Kesselrainweg.

Am 7. September 1954 beschloss der Winnender Gemeinderat auf einen Antrag der Ortsgemeinschaft des Bundes der vertriebenen Deutschen die Umbenennung. Seitens der Neubürger wollte man an einen Schriftsteller erinnern, der sich um die deutsche Literatur in Osteuropa verdient gemacht hätte. Das