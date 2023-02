Bunte, süße Suchtgefahr: Einweg-E-Zigaretten sind auch in Winnenden verbreitet

Sie locken mit den Geschmacksrichtungen Traube, Mango, ja sogar „Zitronenkuchen“, immer mehr Politiker fordern ihr Verbot: Einweg-E-Zigaretten, auch „Vapes“, „E-Shisha“ oder, nach dem bekanntesten Hersteller, „Elfbar“ genannt. 500 bis 800 Züge geben die bunten Plastikstäbe her, übrig bleibt nur Elektroschrott. Für unter 18-Jährige sind die nikotinhaltigen Vapes tabu – eigentlich. Doch gerade bei Jugendlichen und jungen Menschen sind sie beliebt. Auch in Winnenden? Wir haben uns an Schulen, in der Jugendsozialarbeit und bei der offenbaren Zielgruppe umgehört.

Zunächst einmal: Nicht alle Menschen unter 30 sind begeistert von den Einweg-Vapes. Und natürlich gibt es auch Ältere, die sich den süßen Qualm genüsslich in die Lunge ziehen. Doch allein die quietschbunte Optik, das Marketing in Softdrink-Ästhetik und die süßen – manche sagen: verharmlosenden – Geschmacksrichtungen, lassen kaum Zweifel offen, wer sich hier angesprochen fühlen soll. Kein Wunder, dass Rap-Star Haftbefehl nach dem eigenen Eistee inzwischen auch eine eigene E-Zigarette auf den Markt gebracht hat.

Die Strategie verfängt, auch in Winnenden. Das bestätigt Rathaus-Pressesprecherin Franziska Götz unserer Redaktion: „Ja, unsere Mitarbeitenden der Schulsozialarbeit, Offenen und Mobilen Jugendarbeit sehen einen deutlichen Trend in der Nutzung von sogenannten Vapes. Besonders in der Altersgruppe von 13-17 Jahren wird der Konsum häufiger festgestellt. Vereinzelt beginnt der Konsum bereits in der fünften Klasse.“

Immer wieder konfiszieren Lehrer die bunten Einweg-E-Zigaretten

Ist das ein bunter Filzstift oder eine E-Zigarette? An Schulen sind die Vapes verboten, in den Winnender Klassenzimmern werden sie immer wieder von Lehrerinnen und Lehrern konfisziert. „Da gibt’s dann schon auch schulische Strafen dafür“, berichtet die geschäftsführende Schulleiterin Sabine Klass – Pausenhof aufräumen und Ähnliches. „Wir versuchen aber natürlich auch über Gespräche und Infos einzuwirken, am besten präventiv.“ Manchmal klauben auch Fünftklässler die leergerauchten Plastikteile auf, die andere achtlos in den Straßengraben geworfen haben. Für ihre Schule, die Geschwister-Scholl-Realschule, kann Sabine Klass sagen: „Nach wie vor sind das Einzelfälle. Wir finden nicht jeden Tag fünf Stück, aber immer wieder.“

Wie früher, als Einweg-E-Zigaretten noch kein Thema waren, sondern nur klassische Glimmstängel geraucht wurden, gibt es auch heute noch Raucherecken, in denen heimlich gequarzt wird. „Das ist schwierig zu kontrollieren. In den Pausen haben wir nicht immer überall Zugriff. Wer erwischt wird, bekommt einen Brief mit nach Hause, in dem die Eltern um Mithilfe gebeten werden“, sagt die Rektorin.

Präventionsarbeit beim Dauerthema Rauchen leistet auch das Jugendreferat der Stadt: „In der Schulsozialarbeit spielt das Thema aktuell eine größere Rolle als der Konsum von Alkohol“, sagt Pressesprecherin Franziska Götz. Und nicht nur dort. „Auch im Juze reagieren die Mitarbeitenden, sobald der Konsum festgestellt wird, und thematisierten den Gebrauch von Vapes zusätzlich, beispielsweise in der offenen Sprechstunde der Drogenhilfe Horizont. Die Mobile Jugendarbeit bespricht das Konsumverhalten mit den Jugendlichen, sofern die Offenheit zur Reflexion und das nötige Vertrauensverhältnis bestehen.“

Auch junge Menschen sind den Vapes gegenüber kritisch eingestellt

Wer sich direkt bei jungen Menschen umhört, stellt fest, dass auch viele von ihnen dem Thema Einweg-E-Zigaretten kritisch gegenüberstehen. Zwar schätzen manche den Duft („weniger Gestank als bei richtigen Zigaretten“) und sehen in den Vapes die Chance für „einen leichteren Übergang für Raucher zum Nichtrauchen“. Andere weisen hingegen auf das durch den Konsum verursachte Risiko für die Gesundheit hin (im Liquid der E-Zigaretten lassen sich neben Nikotin unter anderem Spuren von Glyzerin, Blei, Kobalt und Schwermetallen aus der Heizspule finden) und auf die schwer abbaubaren, umweltschädlichen Stoffe, aus denen die Vapes bestehen. „Wenn man es bei so was nicht schafft, etwas für die Umwelt zu tun, dann schafft man es ja nirgends“ sagt die 19-jährige Hannah aus Winnenden.

Eigentlich müssten die bunten Teile als Elektroschrott entsorgt werden

Tatsächlich müssten die Einweg-Zigaretten eigentlich als Elektroschrott fachgerecht entsorgt werden. Die darin verbauten leistungsstarken Akkus wären theoretisch wiederverwendbar, lassen sich aber nicht aufladen. Nur etwas mehr als eine Handvoll E-Zigaretten erreichen zusammengerechnet die Akkukapazität eines Smartphones – das jahrelang benutzt werden kann. Die meisten Einweg-Vapes dürften nicht zum Wertstoffhof gebracht, sondern im besten Fall in normalen Mülleimern entsorgt werden. Dazu noch einmal Franziska Götz: „Die Mitarbeitenden des Bauhofs leeren die öffentlichen Mülleimer regelmäßig. Fällt beim Entleeren der Mülleimer Elektroschrott oder Ähnliches auf, wird dieser vor dem Weitertransport entnommen. Der Inhalt der Mülleimer wird anschließend als Restmüll bei einer Entsorgungsfirma abgegeben.“

Einstiegsdroge, Umweltsünde, Gefahr für die Gesundheit. Kein Wunder, dass die Rufe nach einem Verbot der Einweg-Vapes lauter werden. Jüngst hat auch der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha sich dieser Forderung angeschlossen. „Ich bin absolut dafür, dass diese Vapes vom Markt kommen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Unter den Schülerinnen und Schülern in Winnenden, die unsere Redaktion am Donnerstag zwischen den Bildungszentren zu dem Thema befragt hat, ist diese Position mehrheitsfähig: Fast alle der 15- bis 17-Jährigen haben die Einweg-Vapes schon probiert, fast alle halten ein Verbot für angebracht. Bedenklich finden sie vor allem, dass die bunten Stäbe teilweise schon zehnjährigen Kindern in die Hände fallen. Die Vapes seien ja geradezu „dafür gemacht, Kinder anzuziehen“, sagt eine 16-Jährige. Ihr Schulkamerad (17) sieht es genauso, laufe aber nicht Gefahr, süchtig zu werden: „Das kauf ich mir nicht“, sagt er, „ist mir viel zu teuer“.

Rund zehn Euro kostet eine der E-Zigaretten, ungefähr so viel wie ein große Schachtel Zigaretten. Doch es gibt auch Lockangebote. Ein Aufsteller in der Marktstraße wirbt zum Beispiel mit einem Sparangebot: Drei „Elfbars“ gibt es hier für 25 Euro. Mal sehen, wie lange noch.