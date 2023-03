"Butcher Wolfpack": Die weltbesten Metzger zu Gast in Winnenden

Die deutsche Nationalmannschaft hat Winnenden besucht. Wer nun passend zu den anstehenden Fußball-Länderspielen an das Team um Hansi Flick, Joshua Kimmich und Co. denkt, der irrt. Zu Gast in Hertmannsweiler waren am Mittwoch die aktuellen Weltmeister unter den Fleischsommelieren, das sogenannte „Butcher Wolfpack“.

Genau genommen hat das Team um Matthias Endraß, Jürgen Reck, Katharina Bertl, Jörg Erchinger und Ina Endraß die Giesser-Messerfabrik besucht. Mit den Klingen aus Winnenden haben die Männer und Frauen im vergangenen Jahr im US-amerikanischen Sacramento den ersten Platz bei einer Weltmeisterschaft belegt.

Bei den Metzgern sind Tränen geflossen

Dort haben sie Rinder-, Schweine- und Hühnerfleisch in unterschiedlichsten Variationen verarbeitet – mal gesägt, mal geschnitten, mal grobschlächtiger, mal filigraner. Etwa 100 Fleischvarianten haben die Metzger auf einer Präsentationsfläche unter dem Motto „Oktoberfest“ angerichtet. Während der Wettkampfzeit von über drei Stunden wurden die Metzger permanent von Juroren beobachtet: Wie arbeiten sie? Sind die Hände und Arbeitsflächen sauber? Verarbeiten sie das Fleisch komplett oder bleiben viele Reste am Knochen hängen? Neben dem Resultat an sich waren das unter anderem Kriterien, die in die Bewertung miteingeflossen sind. Am Ende hat das “Butcher Wolfpack“ tatsächlich Australien, Neuseeland und zehn andere Nationen auf die Plätze verwiesen. „Das war der absolute Wahnsinn. Wir sind alles andere als die Favoriten gewesen“, erinnert sich Katharina Bertl. Bei dem ein oder anderen gestandenen Metzger sind deshalb nach der Siegerehrung ein paar Tränen geflossen.

Enorme Zusatzbelastung

Zusammengekommen ist die Metzger-Nationalmannschaft vor fünf Jahren, während eines Lehrgangs. Immer wieder gibt es in der Zusammensetzung kleine Änderungen: Der Druck ist hoch, die zusätzliche Belastung immens. „Wir machen das Ganze nebenher. Hauptberuflich haben wir alle unsere eigenen Metzgereien oder sind leitende Angestellte“, erklärt Matthias Endraß.

Regelmäßig treffen sich die Metzger, die hauptsächlich aus Bayern kommen und einen Exoten aus Berlin dabeihaben, in Augsburg oder Landsberg am Lech. Vor der Weltmeisterschaft ist Jörg Erchinger dafür 30-mal aus der Hauptstadt angereist. Mehrere Stunden werkeln sie dann an Fleischvariationen, kümmern sich um neue Ideen, auch im Hinblick auf die nächste Weltmeisterschaft im Jahr 2025. „Bei unserem Triumph waren wir die Einzigen, die verzehrfertige Speisen präsentiert haben. Gewissermaßen haben wir die Anforderungen auf ein neues Level gehoben. Für 2025 müssen wir uns also wieder etwas überlegen“, sagt Matthias Endraß.

Stattet Giesser bald auch andere Nationen aus?

Auch dann wird das "Butcher Wolfpack" wieder mit Giesser-Klingen aus Winnenden an den Start gehen. Von diesen sind die Weltmeister hellauf begeistert. „Beim doch sehr anstrengenden Zerlegen der Tiere hat man am Abend oft Schulter- oder Handschmerzen. Beim Arbeiten mit den Messern von Giesser ist das nicht der Fall“, schwärmt Matthias Endraß. Jeder Metzger hat dabei seine ganz eigenen Vorlieben. Das kann eine geschwungene Klinge sein oder eine gerade. Auch bei den Griffen gibt es viele Unterschiede. „Unser Sortiment umfasst 1000 Artikel“, weiß Geschäftsführer Hermann Giesser. Über ein Jahr fertigen die Messerprofis aus Winnenden etwa 2500 unterschiedliche Messer, mit unterschiedlichen Kombinationen aus Griffen und Klingen.

Nach dem Triumph der deutschen Metzger-Nationalmannschaft könnte vielleicht auch der ein oder andere Konkurrent nach Winnenden schielen. „Die Brasilianer waren von den Messern sehr angetan“, erinnert sich Matthias Endraß. Bei Giesser gemeldet haben sie sich noch nicht. Bis zur nächsten Weltmeisterschaft im Jahr 2025 haben sie allerdings auch noch etwas Zeit.