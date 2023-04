Café „Glückskind“ in Winnenden ist wieder geöffnet: Was hat sich verändert?

Das Café Glückskind ist zurück! Gerade mal einen Monat nach der Abschiedsparty der Glückskind-Gründer Annika und Manuel Braun haben die neuen Pächter, Luisa Fischer und Antonio Vittoria, am Wochenende ihre ersten Gäste in der Paulinenstraße begrüßt. Noch läuft die Wiedereröffnung unter dem Begriff „Softopening“ (Testphase), bereits ab Mittwoch soll es Frühstück geben. Wir berichten, wie der Betrieb angelaufen ist, was auf der Getränke- und Speisekarte steht, wo’s noch hakt und was sich im Café unter dem neuen Gastro-Ehepaar verändert hat.

Großes Chaos oder Start nach Maß – wie lief das erste Wochenende?

Seit Freitagmittag herrscht im Glückskind Betrieb. „Wir haben ganz still, leise und gemütlich eröffnet“, sagt Luisa Fischer am Sonntagabend. „Der Freitag war gut besucht, am Samstag kamen auch ein paar Interessierte“, berichtet die 26-Jährige.

Ihr Mann Antonio Vittoria (35), genannt Toni, der in der Brasserie Sonne in Waiblingen viele Jahre lang Erfahrung als Barkeeper gesammelt hat, mixte am Abend eifrig Cocktails. Er habe sich am Freitagabend unterhalten mit „ein paar Jungs, die schon früher immer ins Glückskind gekommen sind und neugierig waren“. Die seien am nächsten Tag gleich wieder gekommen – das ist doch ein gutes Zeichen.

„Wir dachten, dass es chaotischer wird“, sagt Luisa Fischer und lacht, „wir sind sehr zufrieden, wie es gestartet ist“. Ihren Schritt in die Selbstständigkeit bezeichnen die beiden als Sprung ins kalte Wasser. Die Entscheidung haben sie ziemlich spontane getroffen, nachdem das Ehepaar Braun seinen Abschied und den Wechsel ins Waldschlössle nach Fellbach verkündet hatte.

Wo’s noch hakt: Der neue Konvektomat lässt wegen Lieferschwierigkeiten auf sich warten, deshalb fehlen ein, zwei Speisen auf der Karte. „Ohne Backofen, das ist schon schwierig“, sagt Luisa Fischer. Außerdem macht das Kassensystem Zicken: „Kartenzahlung ist noch nicht möglich. Das Gerät ist da, aber die Freigaben dauern noch ...“

Was hat sich im „Glückskind“ verändert?

Was als Erstes auffällt: Das Café hat einen neuen Anstrich verpasst bekommen. Zwar haben Toni und Luisa die bestehenden Möbel übernommen, die Wände aber neu gestrichen und dabei in blauen und grünen Akzenten die Polsterfarben aufgegriffen. Auffällig auch die Gemälde: „Wir haben eine Kooperation mit einer Kleinkünstlerin aus Korb. Sie hat uns ihre Bilder zur Verfügung gestellt, wir haben sie aufgehängt und wer Interesse hat, kann mir ihr in Kontakt treten.“ Lissy Torres heißt die Künstlerin, deren Kontaktdaten im Café ausliegen. Die Tischdekoration, Trockenblumensträuße, stamme wiederum „aus einem kleinen Deko-Betrieb in Waiblingen“, der sich „MC Handcraft“ nennt.

Was das Konzept betrifft, haben die beiden neuen Pächter bereits im Vorfeld angekündigt, nicht nur den Namen „Glückskind“, sondern auch die Ausrichtung beibehalten zu wollen: Frühstück, Kaffee, Snacks, Barbetrieb. Die Brauerei ist (auf Wunsch der Stammkundschaft, die dazu befragt wurde) dieselbe geblieben, beim Kaffee, der bisher aus Stuttgart kam, gibt’s eine Veränderung: Der stammt jetzt aus der Rösterei Pilu in Waiblingen. Und den Tee holen die neuen „Glückskinder“ jetzt in Leutenbach, bei „Inas Teekännchen“.

Wie sind die Öffnungszeiten und wann gibt’s Frühstück?

Etwas ruhiger wollen die neune Pächter es bis zur offiziellen Eröffnungsfeier am 29. April schon angehen lassen, aber „ab Mittwoch starten wir normal mit dem Frühstücksangebot durch“, kündigt Luisa Fischer an. Die Nachfrage scheint durchaus gegeben: „Das Telefon klingelt viel, die Leute wollen alle zum Frühstück reservieren ...“

Die Öffnungszeiten im Glückskind lauten: montags von 17 bis 22 Uhr, mittwochs und donnerstags von 9 bis 14 und von 17 bis 22 Uhr, freitags von 9 bis 14 und von 17 bis 24 Uhr, samstags durchgehend von 9 bis 24 Uhr und sonntags von 9 bis 14 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

Was gibt die Speisekarte her und was kommt in den Cocktail „Glücksmädle“?

Auf der Getränkekarte stehen neben Kaffee und Tee auch Bier und andere Getränke sowie Cocktails von Mojito bis Espresso Martini. Eine besondere Kreation ist das „Glücksmädle“, eine Wortschöpfung aus „Glückskind“ und „Winnender Mädle“. Barkeeper Toni verrät, was drin ist: Weißwein, Pfirsichlikör, Zitronensaft, Limettensaft und Ginger Ale. Es gibt aber auch einen „Glücksbua“ mit Wodka, Limette, Rohrzucker und Soda. Das alkoholfreie Pendant (Maracujasaft, Minztee, Rohrzuckersirup, Zitronensaft und Soda) heißt „Glückskind“.

Auf der Speisekarte finden sich tagsüber verschiedene Salate, Sandwiches, Brot und hausgemachte Dips. Am Morgen werden verschiedene Frühstück-Kombinationen angeboten.

Ist auch im „Glückskind“ Personalmangel ein Problem?

Luisa Fischer und Antonio Vittoria haben sich an ihrem ersten „Glückskind“-Wochenende im Service und hinter der Theke abgewechselt. Cocktails mixt der routinierte Toni nach eigenen Angaben „auf einem Bein mit halbem Finger“, Luisa hat vor allem Erfahrung im Service.

Das Thema Personalmangel bereitet den Neuen im Café Glückskind aktuell – anders als den Kollegen im neueröffneten Alten Rathaus und vielen anderen Restaurants – kein Kopfzerbrechen. „Wir würden zu mehr Personal nicht Nein sagen, aber wir kriegen es ganz gut geregelt“, sagt Luisa Fischer. Eine erfahrene Allrounderin unterstützt das Ehepaar in Vollzeit, mehrere Aushilfen haben Antonio und Lusia aus dem großen gastro-affinen Bekannten- und Freundeskreis rekrutiert.