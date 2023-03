Café Glückskind in Winnenden: Was haben Luisa Fischer und Antonio Vittoria vor?

Glückskind bleibt Glückskind. Die neuen Pächter Luisa Fischer (26) und Antonio Vittoria (35) wollen weder am Namen noch am Konzept des Cafés in der Paulinenstraße groß etwas ändern - warum auch? Die Gründer Annika und Manuel Braun, die jetzt ins Waldschlössle nach Fellbach ziehen, hatten ja mit ihrer Mischung aus Café, Lounge und Bar in Winnenden einen Nerv getroffen. Ist das Glückskind also ein gemähtes Wieslein für die Neuen? Nein. Die Fußstapfen der Vorgänger sind groß und die kurzfristige Entscheidung, sich in der Gastronomie selbstständig zu machen, bezeichnet das Ehepaar aus Waiblingen als „Sprung ins kalte Wasser“. Die Vorfreude auf die Neueröffnung ist ihnen aber deutlich anzumerken. Mitte April soll es so weit sein.

Das Glückskind steht nicht lange leer, der Übergang ist fast fließend

Gelingt das, kann man fast von einem fließenden Übergang sprechen. Schließlich ist erst vor wenigen Tagen in der Paulinenstraße eine Ära zu Ende gegangen. Annika und Manuel Braun haben ihren Abschied gefeiert, nach sechseinhalb Jahren Glückskind. Der Wunsch in Winnenden war groß, nicht nur bei Wirtschaftsförderer Timm Hettich, dass rasch Nachfolger gefunden werden, die das Objekt mit einem ähnlichen Konzept weiterbetreiben wollen. Denn das Glückskind zieht Menschen aller Altersgruppen an, bietet aber insbesondere auch der Generation unter 30 Jahren einen Anlaufpunkt am Abend.

Mit Barbetrieb kennt sich das neue Pächter-Pärchen aus. Antonio Vittoria ist in Waiblingen geboren und aufgewachsen. In der Brasserie „Sonne“ gehört er fast zum Inventar. Deshalb wird er sie auch nicht ganz verlassen, betont er, sondern dort weiter mithelfen. „Toni“ arbeitet in der Sonne, seit sein Onkel den Betrieb vor vielen Jahren übernommen hat. „Ich bin direkt nach der Schule eingestiegen. Mein Onkel hat gesagt: Ich übernehme was in Waiblingen, hast du Lust? Eigentlich wollte ich es nur für ein Jahr machen ...“

„Toni“ liebt es, mit den Leuten an der Theke über Gott und die Welt zu schwätzen

Doch die Gastronomie ließ den jungen Mann nicht mehr los. „Ich habe da wirklich Spaß dran. Cocktails mixen, Getränke ausschenken, mit den Leuten über Gott und die Welt zu schwätzen“, sagt der 35-Jährige. Seine Frau bestätigt: „Er lebt und liebt das.“

Die beiden haben sich bei der Arbeit kennengelernt: Luisa Fischer stammt aus Korb und fing mit 18 Jahren als Aushilfskraft in der „Sonne“ an. Seither hat sie viele Jahre Gastro-Erfahrung gesammelt. Seit sieben Jahren sind die beiden ein Paar, vor einem Dreivierteljahr haben sie geheiratet. Die 26-Jährige ist gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau, arbeitet aktuell noch in einem Bürojob. Die Arbeitsstunden bei ihrer Firma wird sie zunächst nur reduzieren, für eine Kündigung kam der Neuanfang in Winnenden einfach zu kurzfristig: Online-Anzeige, Kontaktaufnahme, Bewerbungsvideo – plötzlich ging vor wenigen Wochen alles ganz schnell bei der Glückskind-Nachfolge.

Eine Vollzeit-Mitarbeiterin und gelernte Köchin ist mit an Bord

Da ist es gut, dass die neuen Pächter bereits eine Mitarbeiterin in Vollzeit gefunden haben: Monica Iacovone ist gelernte Köchin und eine alte Bekannte. Hinzu kommen zwei, drei Minijobber. In Zeiten des massiven Personalmangels in der Gastronomie sind auch die gar nicht so einfach zu finden. Luisa Fischer sagt: „Wir haben zum Glück im Freundes- und Bekanntenkreis ganz viele Leute. Wir sind ja eng mit der Gastronomie verbandelt.“

Wie es jetzt im „Glückskind“ weitergeht? Am 1. April bekommen die beiden die Schlüssel ausgehändigt. Dann wird erst mal ein bisschen renoviert, zum Beispiel neu gestrichen. Den Namen werden sie allerdings beibehalten. „In Winnenden kennt das wirklich jeder“, sagt Antonio Vittoria. Und seine Frau ergänzt: „Wir wollen ja jetzt kein italienisches Restaurant draus machen oder so, also warum sollen wir dann alles ändern?“ Frühstück, Kaffee, Kuchen, Snacks, Barbetrieb - das Konzept passt und soll so ähnlich fortgeführt werden.

Neustart im Glückskind: Die Gäste sollen mitreden dürfen

Zum Neustart interessiert sich das Gastro-Pärchen auch für die Meinung der Gäste. Luisa Fischer kündigt an: „Wir werden vor der Eröffnung die ein oder andere Umfrage erstellen über die sozialen Medien. Wir möchten die Gäste, die schon da sind, mitnehmen. Wir möchten nicht kommen und sagen: Das ist unser Konzept und ihr habt keine Chance, da mitzusprechen. Wir haben unsere eigenen Vorstellungen, aber es geht auch um ein gutes Miteinander. Man soll zu uns kommen und sich wohlfühlen.“

Ehe das Café wieder öffnen kann, sind noch einige weitere Dinge zu klären, zum Beispiel welchen Teil des Inventars die beiden neuen Pächter übernehmen werden. Aktuell verbringen sie zudem viel Zeit bei Behörden: Zulassungen beantragen, Dokumente unterschreiben, all das.

Die Eröffnungsparty soll am Samstag, 29. April, steigen

Antonio Vittoria sagt: „Ich kann’s kaum erwarten, dass wir den Schlüssel bekommen, reindürfen und loslegen können. Andererseits machst du dir auch Gedanken: Wirst du von den Winnendern angenommen? Wie reagieren sie?“ Beruhigend seien da die wohlwollenden Rückmeldungen in den sozialen Medien unter den Abschiedsposts der Familie Braun, die ihrem Publikum die neuen Betreiber selbst vorgestellt haben. „Wir fühlen uns sehr willkommen“, sagt Luisa Fischer. Mitte April könnte das „Glückskind“ wieder öffnen. Für Samstag, 29. April, 20 Uhr, ist dann die große Neueröffnungsparty mit DJ Stutz geplant.