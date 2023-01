Café und Bar in Winnenden: Das „Glückskind“ schließt im März

„Kinder wie die Zeit vergeht ... Sechseinhalb Jahre Glückskind und es ist ein Hauch von Abschied, der weht.“ Mit diesen Worten von Betreiber Manuel Braun beginnt ein Video, das am Montag im Instagram-Kanal des Cafés „Glückskind“ erschienen ist. Die traurige Nachricht, die er und seine Frau Annika verkünden: Sie verlassen Winnenden. In zwei Monaten, am 10. März, soll in der Paulinenstraße die Abschiedsparty steigen.

„Schon seit Jahren unser Traum“

„Glücklich“ sind die beiden über die vergangenen sechseinhalb Jahre, in denen sie das „Glückskind“ in Winnenden betrieben haben, über die Gäste, Partner, Lieferanten, Nachbarn. Das verkünden sie in der fast zweiminütigen Videobotschaft.

Doch warum verlassen sie das gemütliche Café, das abends zur Bar wird, jetzt? Annika Braun sagt im Video: „Wer uns kennt, weiß, dass es schon seit Jahren unser Traum ist, ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Darauf arbeiten wir seither hin und sind stolz, nach langer Suche endlich unser Traumobjekt gefunden zu haben. Das Schöne ist, dass wir hier im Umkreis bleiben. Wo die Reise für uns hingeht, können wir euch Anfang Februar genauer sagen.“ Auch auf telefonische Nachfrage unserer Redaktion bleibt’s dabei: Noch dürfe sie nichts Genaueres verraten, sagt die Glückskind-Wirtin. Im Februar dann mehr.

Wer oder was folgt aufs „Glückskind“?

Während die berufliche Zukunft des jungen Gastro-Pärchens offenbar schon konkrete Züge annimmt („Schon jetzt steckt sehr viel Zeit, Mühe und Herzblut in unseren Planungen und unserem neuen Projekt“), ist noch ungewiss, wie es mit den Räumen in der Paulinenstraße weitergeht. Das „steht noch in den Sternen“, sagt Annika Braun, wer Interesse habe, das Café fortzuführen, dürfe sich bei ihnen melden.

Manuel Braun hatte das „Glückskind“ im Jahr 2016 eröffnet – als Quereinsteiger mit gerade mal 19 Jahren, unterstützt von seinem Bruder und seinem Vater. Zuvor hatte sich hier das Sportgeschäft Blessing befunden, dann stand das Objekt lange leer. Später stieg seine Freundin (mittlerweile Ehefrau) Annika in die „Glückskind GmbH“ mit ein. Im Glückskind gibt es morgens Frühstück, tagsüber Kaffee und abends Cocktails, es wird auch immer wieder Livemusik gespielt.

Inzwischen stehen auch vollwertige Mahlzeiten auf der Speisekarte, von Flammkuchen über Maultaschenburger bis hin zu Salaten und Sandwiches – es hat sich also abgezeichnet, wohin die Reise für Brauns geht. Zumal Manuel Braun seit 2018 eine Ausbildung zum Koch bei Sternekoch Michael Oettinger im Hirsch in Fellbach absolviert hat.

Der Wirtschaftsförderer ist traurig, die Gastro-Kollegen gratulieren

Das „Glückskind“ hat sich konstant hoher Beliebtheit erfreut, auch nach zwei harten Corona-Jahren. „Sehr schade für den Standort Winnenden“, findet daher auch der Winnender Wirtschaftsförderer Timm Hettich, dass Annika und Manuel Braun Winnenden verlassen: „Ich hoffe, dass eine gute Nachfolge gefunden wird.“

Unter dem Video bei Instagram äußern sich die Glückskind-Gäste ebenfalls traurig. Eine Nutzerin schreibt: „Die Kleinstadtperle Winnenden verliert ein Highlight. Schade.“ Andere gratulieren den beiden, zum Beispiel die zukünftigen Betreiber des Restaurants im Alten Rathaus, Anne Henrichs und Patrick Schubert: „Wir wünschen euch unfassbar viel Erfolg für euer neues Projekt. Das wird der Hammer“, kommentieren sie.